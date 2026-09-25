Andrea Kimi Antonelli heeft op de vrijdagmiddag een pijnlijke tik moeten verwerken tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De kampioenschapsleider schoot in het eerste deel van de kwalificatiesessie tegen de muur in bocht één. Hij bleef daardoor steken op de zestiende positie in Bakoe en weet dat hem zaterdag een flinke inhaalrace te wachten staat.

De Mercedes-coureur baalt dan ook stevig van het moment op het Baku City Circuit, vooral omdat het op dat moment helemaal niet nodig was om zoveel risico te nemen met het materieel. Bij Viaplay toont de jonge coureur zich uiterst zelfkritisch over de fout die hem zijn startplek kostte, al helemaal aangezien George Russell in de andere bolide van de Zilverpijlen de pole position pakte met een ruimte voorsprong van meer dan acht tienden.

Artikel gaat verder onder video

Antonelli baalt van onnodig moment

Antonelli steekt na afloop van de kwalificatie direct de hand in eigen boezem als het incident ter sprake komt. "Het was een kleine fout met grote gevolgen. Ja, een heel onnodige fout, waar ik eerlijk gezegd erg van baal. Morgen zal ik proberen de best mogelijke race te rijden, want het was zo'n... Een onnodige fout met grote gevolgen, en op een moment dat ik geen risico hoefde te nemen", reageert hij openhartig.

⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Gevraagd naar wat er precies misging bij het insturen van de haakse linkerbocht, wijst de Italiaan naar de veranderende omstandigheden op de baan. "De grip nam erg snel toe. En toen ik in bocht één instuurde, had ik veel meer grip dan in de ronde ervoor, en raakte ik de muur."

Gerelateerd