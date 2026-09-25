Max Verstappen heeft op vrijdagmiddag genoegen moeten nemen met de achtste positie tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De coureur van Red Bull Racing klokte op het Baku City Circuit een tijd van 1:44.081 en liep daarmee tegen een aanzienlijke achterstand aan ten opzichte van poleman George Russell, die in zijn Mercedes een 1:42.526 liet noteren.

De matige kwalificatie van de Limburger kwam niet voort uit een gebrek aan snelheid in de eerdere sessies. De bolide voelde tijdens de vrije trainingen het hele raceweekend juist veelbelovend aan. Mankementen aan de Red Bull Ford-power unit en de batterij gooiden tijdens de cruciale kwalificatiesessie echter roet in het eten, waardoor Verstappen geen moment mee kon strijden om de voorste startrijen. De gele vlag voor Lando Norris hielp daar ook niet bij.

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Vermogenstekort vanaf Q1 in Bakoe

Verstappen legt na afloop uit dat het euvel zich al vroeg in het uur aandiende. "Ja, de hele kwalificatie was gewoon niet zoals het zou moeten zijn", klinkt het tegenover F1 TV. "Al vanaf Q1 had mijn motor op de rechte stukken minder vermogen, waardoor ik een halve seconde verloor ten opzichte van mijn teamgenoot, en ik kan het niet verklaren en ik begrijp niet waarom, dus je staat meteen op achterstand."

Het verlies van een halve seconde op de lange rechte stukken van het stratencircuit brak hem direct op, aangezien topsnelheid in de straten van Bakoe van doorslaggevend belang is. Terwijl Isack Hadjar zich met een 1:43.500 knap naar de vierde plek wist te knokken achter Russell, Charles Leclerc van Ferrari en Oscar Piastri van McLaren, bleef Verstappen steken op P8.

Batterijprobleem en gele vlag verstoren Q3

Verstappen zag de situatie in het beslissende derde kwalificatiedeel bovendien verder verslechteren toen ook het hybridesysteem van de auto kuren begon te vertonen. "Vervolgens in Q3, tijdens mijn middelste ronde, die normaal gesproken een goede ronde is, laadde mijn batterij bij het uitkomen van de laatste bocht - bocht zestien is dat - niet op tot honderd procent", geeft hij aan. Door dat laadprobleem zag de viervoudig wereldkampioen zich genoodzaakt zijn snelle poging direct te staken. "Dus ik moest de ronde afbreken, wat betekent dat je bandentemperatuur verliest, en hier is dat funest."

In zijn allerlaatste vliegende ronde probeerde Verstappen het tij alsnog te keren, maar op de baan kreeg hij te maken met nieuw oponthoud. Lando Norris zorgde voor een gele vlag waar Verstappen aan voorbij moest. "Dus ja, ik probeerde zoveel mogelijk temperatuur in de banden te krijgen, probeerde nog te pushen in de laatste ronde, maar natuurlijk met minder topsnelheid en een gele vlag van Lando voor me, betekent dat we nu staan waar we staan."

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Verstappen eist beterschap van Red Bull Racing

Verstappen steekt zijn onvrede over het verloop van de kwalificatiesessie dan ook niet onder stoelen of banken en noemt het resultaat onacceptabel. "Maar ja, het is niet goed genoeg", oordeelt hij scherp. "Weet je, het hele weekend presteren we erg goed en dan lopen we tegen zoveel problemen aan in de kwalificatie, dus ja, het is gewoon niet goed genoeg."

De coureur erkent dat pole position buiten bereik lag gezien het enorme gat dat Russell sloeg naar de rest van het veld, maar stelt dat Red Bull Racing verzaakt heeft in de strijd om de posities daarachter. "Als ik kijk naar de ronde van George, denk ik niet dat we voor pole zouden hebben gevochten, maar er is een groot gat achter hem en we hadden daar makkelijk tussen moeten kunnen komen, maar als je zoveel problemen hebt, verdien je het ook niet om er te staan. We moeten robuuster zijn en we moeten deze dingen onder controle hebben."

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