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Isack Hadjar en Carlos Sainz zijn zaterdagmiddag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan het onderwerp geworden van een officieel onderzoek door de wedstrijdleiding.

Beide coureurs begonnen aan de hoofdrace op het Baku City Circuit terwijl er direct een zogeheten post-race investigation boven hun hoofd hing. De aanleiding voor de actie van de stewards ligt in mogelijke overtredingen die het tweetal heeft begaan tijdens de oefenstarts op weg naar de startgrid: Hadjar en Sainz beginnen deze race met een onderzoek na afloop van de wedstrijd in het vooruitzicht, gerelateerd aan overtredingen bij de proefstart op weg naar de grid." Gedurende de wedstrijd in de straten van Bakoe zullen de stewards nog geen formele uitspraak of sanctie communiceren.

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Stewards

Sainz moet zich dus net als Hadjar na afloop van de race verantwoorden bij de stewards voor het incident tijdens de verkenningsronden naar de startgrid. De wedstrijdleiding koos ervoor om de situatie pas na het vallen van de finishvlag te beoordelen, waardoor eventuele tijdstraffen of waarschuwingen pas bij de definitieve uitslag van kracht worden.

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