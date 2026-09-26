Verstappen over iconische trap tegen band in Baku 2021: 'Waren niet mijn schoenen'
Verstappen over iconische trap tegen band in Baku 2021: 'Waren niet mijn schoenen'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft een opmerkelijk detail gedeeld over zijn veelbesproken bandenincident tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021.
De coureur van Red Bull Racing schopte na een zware klapband op het rechte stuk in Bakoe gefrustreerd tegen zijn kapotte linkerachterband, maar droeg op dat moment helemaal niet zijn eigen schoeisel. Door een opvallende fout met zijn uitrusting stond de Limburger namelijk op het asfalt met de raceschoenen van destijds juniorcoureur Liam Lawson. Het moment waarop Verstappen uitstapte en het rubber een flinke trap verkocht, groeide destijds uit tot een van de meest herkenbare beelden van het raceweekend. Pas nu wordt duidelijk dat hij die actie noodgedwongen uitvoerde op andermans schoenen, omdat zijn eigen materiaal niet bruikbaar bleek voor de sessies op de baan.
Verkeerde maten
Bij Viaplay legt Verstappen uit dat er simpelweg geen passend schoeisel voor hem klaarlag toen het raceweekend van start ging. "Ja, ze hadden foute maten meegenomen van mijn schoenen hier naartoe en die waren gewoon twee of drie maten te groot. Dus ja, dat gaat hem niet worden", zo verklaart hij over de merkwaardige situatie in Baku.
Hulp van Lawson
Lawson bood op dat moment echter de helpende hand om het probleem voor Verstappen snel op te lossen. De Nieuw-Zeelander was dat weekend eveneens aanwezig op het Baku City Circuit voor zijn verplichtingen in het supportprogramma en bleek precies de juiste maat in zijn tas te hebben. "Gelukkig had toen Liam, toen reed hij in de Formule 2, die had dezelfde maat volgens mij als mij. En ja, uiteindelijk, ja met die foto's zag je natuurlijk dat dat toen niet mijn schoenen waren", aldus Verstappen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan
- 47 minuten geleden
- 9
Verstappen kondigt forse gridstraf aan na motorproblemen tijdens kwalificatie F1 GP Bakoe
- Vandaag 09:45
- 6
Red Bull grijpt in bij Verstappen en vervangt motoronderdelen na dramatische kwalificatie Bakoe
- Vandaag 08:35
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen blijft steken op P8 in kwalificatie GP Bakoe, Russell domineert met overmacht
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"
Net binnen
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan
- 47 minuten geleden
- 8
Vier onderzoeken lopen na GP Azerbeidzjan, ook Red Bull moet zich bij FIA melden
- 6 minuten geleden
- 1
Indrukwekkende Hadjar naar P3 in Bakoe: "Het waren zes lange weken"
- 19 minuten geleden
Verstappen op een tiende tweede in GP Azerbeidzjan: "Ik kwam wel in de buurt"
- 30 minuten geleden
Russell vreesde voor Verstappen in slotfase: "Ik dacht: 'Dit gaat niet makkelijk worden'"
- 31 minuten geleden
- 2
FIA noteert mogelijke overtreding Verstappen in slotfase GP van Azerbeidzjan
- 53 minuten geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september