Max Verstappen heeft een opmerkelijk detail gedeeld over zijn veelbesproken bandenincident tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021.

De coureur van Red Bull Racing schopte na een zware klapband op het rechte stuk in Bakoe gefrustreerd tegen zijn kapotte linkerachterband, maar droeg op dat moment helemaal niet zijn eigen schoeisel. Door een opvallende fout met zijn uitrusting stond de Limburger namelijk op het asfalt met de raceschoenen van destijds juniorcoureur Liam Lawson. Het moment waarop Verstappen uitstapte en het rubber een flinke trap verkocht, groeide destijds uit tot een van de meest herkenbare beelden van het raceweekend. Pas nu wordt duidelijk dat hij die actie noodgedwongen uitvoerde op andermans schoenen, omdat zijn eigen materiaal niet bruikbaar bleek voor de sessies op de baan.

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Verkeerde maten

Bij Viaplay legt Verstappen uit dat er simpelweg geen passend schoeisel voor hem klaarlag toen het raceweekend van start ging. "Ja, ze hadden foute maten meegenomen van mijn schoenen hier naartoe en die waren gewoon twee of drie maten te groot. Dus ja, dat gaat hem niet worden", zo verklaart hij over de merkwaardige situatie in Baku.

Hulp van Lawson

Lawson bood op dat moment echter de helpende hand om het probleem voor Verstappen snel op te lossen. De Nieuw-Zeelander was dat weekend eveneens aanwezig op het Baku City Circuit voor zijn verplichtingen in het supportprogramma en bleek precies de juiste maat in zijn tas te hebben. "Gelukkig had toen Liam, toen reed hij in de Formule 2, die had dezelfde maat volgens mij als mij. En ja, uiteindelijk, ja met die foto's zag je natuurlijk dat dat toen niet mijn schoenen waren", aldus Verstappen.

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