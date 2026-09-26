'Doodse stilte over boordradio Verstappen legt pijnlijke situatie binnen Red Bull Racing bloot'

Max Verstappen heeft vrijdag een uiterst moeizame kwalificatie achter de rug. Door aanhoudende motorproblemen bij Red Bull Racing liepen de frustraties bij de Nederlander na afloop hoog op. De technische mankementen aan zowel de verbrandingsmotor als het elektrisch vermogen leidden tot kostbaar tijdverlies en stuurfouten op het asfalt, waardoor de Limburger genoegen moest nemen met de achtste startplek. De poleposition ging ondertussen naar George Russell. Analist Peter Windsor wees na afloop op een ijzige verstandhouding en een opvallende radiostilte binnen het Oostenrijkse team.

Red Bull Racing begon de kwalificatie aanvankelijk nog met het volste vertrouwen, maar al in het tweede deel van de sessie staken de eerste technische haperingen de kop op. Hoewel Verstappen Q2 nog wist af te sluiten met de tweede tijd achter Russell, liep het tijdverlies door de motorproblemen op tot minimaal een halve seconde per ronde. Omdat de bolide op het rechte stuk simpelweg topsnelheid tekortkwam, moest de batterij te zwaar worden aangesproken. Het gevolg was een ontregeld energiemanagement en banden die niet op de gewenste bedrijfstemperatuur raakten.

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Windsor fileert fouten en vermogensverlies in Q3

Peter Windsor stelt vast dat Verstappen tijdens de beslissende fase van de kwalificatie niet geheel foutloos bleef, al lagen de problemen volgens de 74-jarige analist toch echt primair bij het haperende materiaal. In zijn analyse op YouTube legt de Brit de vinger op de zere plek: "Max was snel, vooral aan het einde van Q2. Hij maakte aan het begin van Q3 een klein foutje. Dat overkomt hem soms, maar dan herstelt hij dat in de laatste ronde. Hij had in zijn tweede poging niet genoeg elektrisch vermogen, dus die ronde kon hij ook afschrijven. In zijn laatste ronde maakte hij weer een klein foutje in een rechterbocht."

Door het gebrek aan hybride ondersteuning was Verstappen in de openingsfase van zijn snelle ronden al vleugellam. Windsor benadrukt dat het onderstuur in de slotfase van de sessie direct samenhing met de gebrekkige voorbereiding van het rubber: "Hij stuurde in en kreeg onderstuur. Dat hielp de ronde om zeep. Hij was in zijn snelste Q3-ronde twee tienden langzamer in de middensector dan in Q2. Dat is hoeveel tijd Max daar verloor. Hij verloor ook tijd met het elektrische vermogen. Ze lijken dit onderdeel nooit goed voor elkaar te krijgen bij Max."

Doodse stilte op boordradio na ontknoping

Direct na het vallen van de vlag liet Verstappen dan ook helemaal niets meer van zich horen over de boordradio richting zijn race-engineer Gianpiero Lambiase of teambaas Laurent Mekies. De totale afwezigheid van communicatie tussen de coureur en de pitmuur duidt volgens Windsor op een koude oorlog en een zorgwekkende sfeer achter de schermen. "Er viel een doodse stilte", vertelt de analist over het uitblijven van het radioverkeer. "Dit is het moment waarop we de tv-camera's in de vergaderruimte van Red Bull nodig hebben, om uit te vogelen wat er daadwerkelijk aan de hand is. Dat zou goede televisie opleveren."

Eenmaal uit de auto gestapt hield Verstappen zich dan ook niet in over de gang van zaken bij de Oostenrijkse renstal. De viervoudig wereldkampioen liet tegenover onder andere de aanwezige pers optekenen 'even helemaal klaar met Red Bull' te zijn nadat een kansrijke uitgangspositie in rook opging. De frustraties liepen hoog op omdat het team de systemen niet tijdig gereset kreeg voor zijn beslissende run.

Red Bull Racing grijpt in voor de race

Red Bull Racing heeft inmiddels laten weten de problemen tot op de bodem uit te zoeken en bevestigt dat er onderdelen vervangen moeten worden voorafgaand aan de race. Teambaas Mekies liet optekenen dat de monteurs onder Parc Fermé aan de verbrandingsmotor van Verstappen moeten sleutelen om een herhaling tijdens de Grand Prix te voorkomen.

Een gridstraf is daarbij vooralsnog uitgesloten. Verstappen mag reglementair immers nog een verse verbrandingsmotor uit zijn reeds toegewezen pool aanspreken zonder dat hem dat op een straf komt te staan. De Nederlander behoudt daardoor gewoon zijn achtste startpositie. Het betekent wel dat hij tijdens de race zeven concurrenten moet zien te passeren om aanspraak te kunnen maken op de overwinning.

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