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Russell during FP1 in Baku

Hoe laat begint de zaterdagsrace in Azerbeidzjan op het Bakoe-stratencircuit?

Russell during FP1 in Baku — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint de zaterdagsrace in Azerbeidzjan op het Bakoe-stratencircuit?

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Vanwege Remembrance Day wordt er niet op de zondag, maar op de zaterdag geracet in Azerbeidzjan. De Grand Prix op het Baku City Circuit is de vijftiende wedstrijd van het Formule 1-seizoen van 2026. GPFans neemt alles met je door wat je voor vandaag moet weten.

George Russell was oppermachtig in de kwalificatie van vrijdag en pakte de pole position met een tijd van 1:42.526. Charles Leclerc kwam maar liefst 0.837 seconden tekort op de Mercedes. Oscar Piastri vonden we daar weer één duizendste achter en zal de tweede startrij delen met Isack Hadjar. Lando Norris maakte een foutje in zijn laatste run van Q3 en eindigde als vijfde voor Lewis Hamilton en Pierre Gasly. Max Verstappen had problemen met de batterij en de bandentemperatuur en werd zeer teleurstellend achtste. De klap was al helemaal groot, aangezien hij het snelst was in de derde vrije training en er in Q1 ook goed bij zat. Andrea Kimi Antonelli maakt zich op voor een inhaalrace. De kampioenschapsleider werd zestiende na een crash in Q1.

Weerbericht, F2-kampioenschapsstrijd en tijdschema

Op de zaterdag in de Azerbeidzjaanse hoofdstad staan een tweede hoofdrace van de FIA Formule 2 en de Grand Prix van de Formule 1 centraal. Er zijn geen andere supportklasses in het voorprogramma. Het zal een graadje warmer worden, en dat betekent dat er dus temperaturen van 26°C verwacht worden. Zon en bewolking zullen elkaar afwisselen en er is zo'n tien procent kans op regen, maar die kleine kans verdwijnt in de loop van de middag.

De extra F2-hoofdrace begint om 9:00 uur Nederlandse tijd en wordt over 29 ronden of één uur plus één ronde verreden. Na slechts P5 in de sprintrace en een crash in de eerste hoofdrace is Nikola Tsolov de kampioenschapsleiding op één puntje kwijtgeraakt aan Rafa Câmara, die vierde werd in die eerste hoofdrace. Alex Dunne had het nog veel beter voor elkaar met een dubbelpodium op vrijdag, waarvan de overwinning in de hoofdrace. Hij is nog maar 8 punten van Camara verwijderd en 7 punten van Tsolov. Ook Gabriele Minì, die een achterstand heeft van 21 punten op de Formule 2-kampioenschapsleider, mogen we niet vergeten. Martinius Stenshorne begint de tweede hoofdrace vanaf de pole position.

De Grand Prix van Azerbeidzjan staat op de planning voor 13:00 uur Nederlandse tijd. Het zal een race zijn van 51 ronden.

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