Esteban Ocon kende op de vrijdagmiddag een bijzonder frustrerende kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De Fransman bleef steken Q2 en kwalificeerde zich als veertiende, al schuift hij dankzij een straf van Carlos Sainz een plekje op. Helaas zorgden verschillende incidenten ervoor dat hij zijn tijd niet kon verbeteren. Deze tegenvaller komt op een uiterst pijnlijk moment, nu de druk op zijn positie flink is toegenomen na de recente bevestiging dat Haas zijn aflopende contract na dit seizoen niet zal verlengen.

In Q2 leek er in eerste instantie nog weinig aan de hand te zijn voor Ocon. Vóór de beslissende runs had de Haas-coureur immers een voorsprong van drie tienden van een seconde op teamgenoot Ollie Bearman. Richting de slotfase van het kwalificatiedeel ging het echter op meerdere vlakken mis. Hij wist zijn eerdere richttijd niet meer aan te scherpen en zag vervolgens hoe Bearman ruim voor hem de elfde tijd klokte.

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Ocon wijst naar windvlaag en incident met Hadjar

Ocon zag zijn beslissende vliegende ronde al snel in het water vallen door een windvlaag en door gele vlaggen voor Isack Hadjar, die in zijn Red Bull bij bocht 15 rechtdoor was geschoten. "Ik weet niet wie er van de baan ging, maar ik moest gas terugnemen bij de exit om er zeker van te zijn dat ik geen straf zou krijgen", klonk het tegenover The Race. Ocon zag daardoor een zekere verbetering verdwijnen. Naar eigen zeggen kostte het incident hem een flinke marge. "Ik deed precies dezelfde rondetijd. Dus ja, ik verloor, wat, drie à vier tienden? Ongelooflijk. Ik heb er gewoon geen woorden voor."

Frustraties over aanhoudende tegenslag bij Haas lopen op

De gebeurtenissen in Bakoe passen precies binnen het patroon van tegenslagen waar hij dit hele seizoen al mee te maken heeft, vindt Ocon. Nu teambaas Ayao Komatsu de rijdersevaluaties achter de rug heeft en de coureur als free agent op zoek moet naar een ander stoeltje voor 2027, lopen de emoties hoog op over alle pech. "Het is een ander raceweekend, maar dezelfde shit", klonk het fel. "Er is altijd wel iets aan de hand aan mijn kant, of het nu de auto is, of iets anders, nu gele vlaggen, safety cars, wat dan ook. Maar ik verdien al deze stront niet die ik op dit moment op mijn bord heb", sloot hij aangeslagen af. "Dus ik weet het niet, ik moet misschien maar eens goed douchen."

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