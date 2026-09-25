George Russell pakte dominant pole position, terwijl kampioenschapsleider Kimi Antonelli al in Q1 crashte en Max Verstappen na meerdere technische problemen niet verder kwam dan P8. McLaren kwam in Q3 alsnog sterk voor de dag met Piastri op P3 en Norris op P5, terwijl Verstappen na afloop duidelijk gefrustreerd was over zijn kwalificatie. Ondertussen heeft McLaren-CEO Zak Brown laten weten dat de deur voor Verstappen richting de toekomst wagenwijd openstaat en dat hij graag ooit met de Nederlander zou samenwerken.

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