McLaren zet deur open voor Verstappen, Russell domineert kwalificatie Bakoe | GPFans Recap

De kwalificatie van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan zit erop en morgen, op zaterdag, gaan we racen! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

George Russell mag op het Baku City Circuit vertrekken vanaf de pole position. Hij versloeg Charles Leclerc en Oscar Piastri op meer dan acht tienden van een seconde. Isack Hadjar was de betere van de twee Red Bull Racing-coureurs en kwalificeerde zich als vierde. Lando Norris eindigde als vijfde na een foutje, terwijl Lewis Hamilton genoegen moest nemen met de zesde stek, terwijl hij klaagde over de Pirelli's. Max Verstappen zakte helemaal naar P8 en legde later uit hoe dat kwam. Zelfs de Alpine van Pierre Gasly kwam nog voor de Nederlander terecht. Verder is het nieuws heeft McLaren-CEO Zak Brown duidelijk gemaakt dat de deur openstaat voor de viervoudig wereldkampioen.

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Zak Brown over gesprekken met Verstappen: 'Deur staat wagenwijd open voor Max'

McLaren-CEO Zak Brown sluit niet uit dat hij in de toekomst gaat samenwerken met Max Verstappen. Hoewel de coureur zijn toekomst heeft verbonden aan Red Bull Racing, laat de Amerikaan tegenover De Telegraaf weten dat de deur bij de Britse renstal in de toekomst wagenwijd open blijft staan voor de Limburger. "Ik heb Max afgelopen zomer een paar keer gesproken. Gewoon, omdat ik hem beter wilde leren kennen. Als ik nu één woord zou mogen gebruiken om hem te beschrijven, dan zou dat een woord zijn dat vóór die gesprekken niet in mij was opgekomen. Namelijk: charmant." Lees hier het hele artikel over Zak Brown die ingaat op gesprekken met Max Verstappen.

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Russell oppermachtig in kwalificatie GP Azerbeidzjan: "Wat gebeurde er met Max?"

George Russell heeft tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de concurrentie op een straatlengte achterstand gezet. De Mercedes-coureur was maar liefst acht tienden sneller dan de nummer twee: Charles Leclerc. "Het is even geleden, dus dit voelt heel goed", vertelt Russell na afloop. Zijn laatste pole position kwam in Oostenrijk. "Dit is waarschijnlijk het grootste gat uit mijn carrière, zelfs met de Formule 2 en Formule 3 erbij. Op een circuit als dit, als dan alles samenkomt, dat voelt fantastisch. Ik voel mij goed hier. Max was erg snel dit weekend. Ik weet niet wat er met Max gebeurd is. Lees hier het hele artikel over de reactie van George Russell na de kwalificatie in Bakoe.

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Verstappen spreekt zich uit over 'onacceptabele' Red Bull-situatie: "Niet goed genoeg"

Max Verstappen heeft op vrijdagmiddag genoegen moeten nemen met de achtste positie tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De coureur van Red Bull Racing klokte op het Baku City Circuit een tijd van 1:44.081 en liep daarmee tegen een aanzienlijke achterstand aan ten opzichte van poleman George Russell, die in zijn Mercedes een 1:42.526 liet noteren. "Ja, de hele kwalificatie was gewoon niet zoals het zou moeten zijn", klinkt het tegenover F1 TV. "Al vanaf Q1 had mijn motor op de rechte stukken minder vermogen, waardoor ik een halve seconde verloor ten opzichte van mijn teamgenoot, en ik kan het niet verklaren en ik begrijp niet waarom, dus je staat meteen op achterstand." Lees hier het hele artikel over de reactie van Max Verstappen na de kwalificatie in Bakoe.

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Antonelli kan zichzelf voor de kop slaan na crash in kwalificatie: "Heel onnodig"

Andrea Kimi Antonelli heeft op de vrijdagmiddag een pijnlijke tik moeten verwerken tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De kampioenschapsleider schoot in het eerste deel van de kwalificatiesessie tegen de muur in bocht één. Hij bleef daardoor steken op de zestiende positie in Bakoe en weet dat hem zaterdag een flinke inhaalrace te wachten staat. "Het was een kleine fout met grote gevolgen. Ja, een heel onnodige fout, waar ik eerlijk gezegd erg van baal. Morgen zal ik proberen de best mogelijke race te rijden, want het was zo'n... Een onnodige fout met grote gevolgen, en op een moment dat ik geen risico hoefde te nemen", reageert hij openhartig bij Viaplay. Lees hier het hele artikel over de reactie van Kimi Antonelli na de kwalificatie in Bakoe.

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Ocon is het spuugzat na baalkwalificatie: "Ander raceweekend, maar dezelfde shit"

Esteban Ocon kende op de vrijdagmiddag een bijzonder frustrerende kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De Fransman bleef steken Q2 en kwalificeerde zich als veertiende, al schuift hij dankzij een straf van Carlos Sainz een plekje op. Helaas zorgden verschillende incidenten ervoor dat hij zijn tijd niet kon verbeteren. Deze tegenvaller komt op een uiterst pijnlijk moment, nu de druk op zijn positie flink is toegenomen na de recente bevestiging dat Haas zijn aflopende contract na dit seizoen niet zal verlengen. "Het is een ander raceweekend, maar dezelfde shit", klonk het fel tegenover The Race. Lees hier het hele artikel over de reactie van Esteban Ocon na de kwalificatie in Bakoe.

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Hamilton met felle sneer na kwalificatie Azerbeidzjan: "Echt een enorme pain in the ass"

Lewis Hamilton heeft na afloop van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan zijn teleurstelling geuit over zijn startpositie en hoe het rubber zich gedraagt. De Ferrari-coureur kwam op het Baku City Circuit niet verder dan de zesde plek, op maar liefst 1.3 seconden achter poleman George Russell. "We hebben het hele weekend al moeite om de banden aan de praat te krijgen", begint de Brit tegenover PlanetF1. Hamilton spaart bandenleverancier Pirelli allerminst en legt uit hoe lastig de situatie is. "Ik was aan het slingeren om te proberen mijn leven te redden toen ik die stomme banden nog steeds niet werkend kreeg." Lees hier het hele artikel over de reactie van Lewis Hamilton na de kwalificatie in Bakoe.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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