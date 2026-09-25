Lewis Hamilton heeft na afloop van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan zijn teleurstelling geuit over zijn startpositie en hoe het rubber zich gedraagt. De Ferrari-coureur kwam op het Baku City Circuit niet verder dan de zesde plek, op maar liefst 1.3 seconden achter poleman George Russell.

De kwalificatie in de straten van Bakoe werd vanwege een nationale herdenkingsdag in Azerbeidzjan op zondag al op vrijdag verreden. Waar teamgenoot Charles Leclerc de tweede tijd liet noteren, kwam Hamilton met een 1:43.858 flink tekort om vooraan mee te doen. In de paddock windt hij dan ook geen doekjes om zijn frustraties: "We hebben het hele weekend al moeite om de banden aan de praat te krijgen", begint de Brit tegenover PlanetF1.

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Hamilton haalt uit naar Pirelli

Hamilton spaart na afloop bandenleverancier Pirelli allerminst en legt uit hoe lastig de situatie is. "Ik was aan het slingeren om te proberen mijn leven te redden toen ik die stomme banden nog steeds niet werkend kreeg", verklaart hij fel. "Het is echt een enorme pain in the ass. We moeten weer goede banden terugbrengen." Op het stratencircuit lukte het hem nauwelijks om het rubber binnen het smalle werkvenster te krijgen, waardoor er helemaal geen grip was. "Q1 was redelijk oké en ik had het gevoel dat de auto niet al te slecht was", legt hij uit over het verloop. "In Q2 begon ik echter nog meer problemen te ervaren met de achterbanden."

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Ferrari past tactiek aan in Q3

In het beslissende Q3 zag Hamilton de boel verder misgaan door een tactische ingreep van Ferrari. "Na Q2 besloten ze het plan aan te passen en nog maar één run te doen. Ik had niet voorzien dat ik naar buiten zou komen zonder iemand voor me, waardoor ik Charles de hele tijd een slipstream gaf." Ondanks dat hij zijn Monegaskische teamgenoot hielp, kijkt hij realistisch naar hoe de auto er momenteel voor staat ten opzichte van de rest van het veld: "We hebben de op één na, of ik weet het niet, op twee na snelste auto. Max Verstappen was het hele weekend sneller en ik weet niet wat er met hem is gebeurd in deze sessie."

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