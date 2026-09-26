Verstappen pleit voor vroegtijdig einde van F1-seizoen: "Moet je niet naartoe gaan"
Verstappen pleit voor vroegtijdig einde van F1-seizoen: "Moet je niet naartoe gaan"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft gedurende de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan uitgesproken tegen het verrijden van de wedstrijden in Qatar en Abu Dhabi zolang er oorlog en conflicten heersen in de regio. De Red Bull Racing-coureur benadrukt dat de koningsklasse van de autosport dergelijke risicovolle locaties links moet laten liggen, zelfs wanneer er zwaarwegende contractuele verplichtingen aan ten grondslag liggen.
De Formule 1-kalender kent aan het einde van het seizoen traditioneel Grands Prix in het Midden-Oosten, maar de geopolitieke onrust zorgt voor grote vraagtekens rondom de doorgang van deze evenementen. Verstappen maakt er geen geheim van hoe hij over de situatie denkt en vindt dat veiligheid en morele grenzen zwaarder moeten wegen dan het nakomen van racecontracten.
Verstappen duidelijk over situatie in Midden-Oosten
De viervoudig wereldkampioen legt in gesprek met Viaplay uit dat zijn bezwaren niets te maken hebben met de gastlanden zelf, maar puur met de actuele dreiging in de omliggende gebieden. "Ik ga normaal graag naar die landen, maar als er vlakbij oorlog is of landen met elkaar in conflict zijn, vind ik dat je er niet naartoe moet gaan", stelt hij klip-en-klaar over de naderende raceweekenden op het Lusail International Circuit en Yas Marina Circuit, twee banen waar hij veel succes heeft gekend.
De aanwezigheid van commerciële afspraken en formele verbintenissen tussen Formula One Management en de lokale promotors mag volgens hem geen doorslaggevende rol spelen in de afweging. "Ook niet als er een contract ligt dat er geracet moet worden. Maar uiteindelijk is die beslissing niet aan mij", zo voegt hij daaraan toe over de uiteindelijke knoop die door Liberty Media en Formule 1-CEO Stefano Domenicali moet worden doorgehakt.
Dilemma rondom de afsluitende races van het seizoen
Verstappen wijst daarmee op het lastige parket waarin de beleidsbepalers zich momenteel bevinden. Terwijl de planning voor de slotfase van het kampioenschap voorlopig intact blijft, neemt de druk toe om een knoop door te hakken over de haalbaarheid van de evenementen in Qatar en Abu Dhabi toe. Eerder dit seizoen leidden de regionale spanningen er al toe dat raceweekenden in Bahrein en Saoedi-Arabië niet konden doorgaan zoals gepland.
Achter de schermen worden alternatieve scenario's onderzocht, waarbij het Autodromo di Imola dat stand-by staat als vervangende locatie voor de seizoensfinale, mocht een reis naar het Midden-Oosten definitief van de baan zijn. De kans is groot dat er alleen een extra race bijkomt in Italië, waardoor het wereldkampioenschap dus eigenlijk vroegtijdig eindigt met 22 in plaats van 23 races.
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