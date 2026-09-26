Red Bull grijpt in bij Verstappen en vervangt motoronderdelen na dramatische kwalificatie Bakoe
Red Bull grijpt in bij Verstappen en vervangt motoronderdelen na dramatische kwalificatie BakoeMaak ons je Google-favoriet
Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies baalt van de technische problemen die Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan opbraken. Door een haperende krachtbron kwam de Nederlander op het snelle stratencircuit van Bakoe niet verder dan een teleurstellende achtste startpositie.
Een bittere pil voor de renstal, juist in een raceweekend waarin er na het meebrengen van een nieuw updatepakket hoge verwachtingen waren. Het mankement aan de verbrandingsmotor werd gedurende de kwalificatie steeds erger en zorgde voor flinke complicaties met betrekking tot de topsnelheid en het energiebeheer. De formatie liet meteen weten in te grijpen om de bolide gereed te krijgen voor de hoofdrace op zondag. De kapotte motoronderdelen van Verstappen zijn daarom afgelopen nacht vervangen. Omdat deze wissels worden uitgevoerd met onderdelen uit zijn reeds gebruikte seizoenallocatie, ontloopt de Limburger een gridstraf
Mekies baalt van gemiste kans in Bakoe
Mekies steekt zijn teleurstelling over de achtste startplaats van Verstappen niet onder stoelen of banken: "Het is moeilijk om vandaag niet erg teleurgesteld te zijn", klinkt het uit de mond van de Red Bull Racing-teambaas over de gemiste kansen in Bakoe. De renstal had na eerdere bemoedigende signalen tijdens de vrije trainingen juist gehoopt op een sterk resultaat. "Max's snelheid was het hele weekend erg sterk en hij kwam telkens dichter bij de top naarmate hij de baan op ging, dus we hadden hoge verwachtingen voor de kwalificatie", legt de teambaas uit. Vooral de introductie van nieuwe onderdelen had voor veel vertrouwen gezorgd binnen het team: "Dit was bijzonder bemoedigend omdat we hier kwamen met onze nieuwste upgrade."
Problemen met krachtbron kosten topsnelheid
Volgens Mekies sloeg de pech echter toe op het moment dat het er echt om ging spannen. "Echter, Max's auto ontwikkelde een probleem met de krachtbron tijdens de kwalificatie, dat gedurende de sessie erger werd." Het defect had niet alleen flinke gevolgen voor het vermogen van de motor, maar verstoorde ook de algehele balans en de voorbereiding in de beslissende ronden van Q3. "Niet alleen zorgde het voor een groot snelheidsverlies op rechte stukken, maar het maakte ons leven ook erg ingewikkeld met energiebeheer en bandenvoorbereiding", vervolgt Mekies over de opeenstapeling van problemen voor Verstappen. "P8 was in feite schadebeperking onder deze omstandigheden."
Podiumkansen Verstappen en rentree Hadjar
Toch houdt Mekies er rekening mee dat de renstal op zondag met gerepareerd materiaal de weg naar voren kan inzetten. "We zullen de defecte onderdelen vanavond vervangen en ik weet dat Max morgen heel hard zal vechten met het team om terug te keren naar het podium."
Aan de andere kant van de garage was er wel reden tot tevredenheid. Isack Hadjar maakte na een afwezigheid van drie races wegens een polsblessure zijn rentree en zette een keurige prestatie neer. "Positief is dat Isack's terugkeer in de auto na drie gemiste races precies was zoals we allemaal hadden gehoopt", aldus Mekies. "Ten eerste is het belangrijkste dat hij volledig hersteld is en geen pijn heeft tijdens het rijden. Hij heeft gedurende het hele weekend zijn ritme heel slim opgebouwd en vandaag een solide P4 veiliggesteld."
Met Hadjar vanaf de vierde startplek en Verstappen op jacht naar voren, heeft de teamleiding de doelstelling voor de zondag duidelijk voor ogen. "We zullen morgen twee auto's hebben die strijden om podiumplaatsen en het ziet er niet naar uit dat het een saaie race gaat worden."
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