George Russell pakte gisteren op overtuigende wijze de poleposition voor de GP van Azerbeidzjan, maar waakt voor te veel optimisme met het oog op de race van vanmiddag. Hoewel Max Verstappen na technische problemen niet verder kwam dan de achtste startplek, ziet de Britse Mercedes-coureur de Nederlander nog altijd als zijn voornaamste uitdager op het stratencircuit van Bakoe.

De kwalificatiesessie op het Baku City Circuit verliep bijzonder chaotisch. Russell reed met een marge van ruim acht tienden overtuigend naar de snelste tijd, terwijl zijn teamgenoot en kampioenschapsleider Kimi Antonelli al vroeg in de muur eindigde en Verstappen worstelde met haperende techniek. Desondanks stelt Russell dat hij rekening houdt met stevige tegenstand vanuit het veld achter hem.

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Verstappen blijft het grootste gevaar

Verstappen kende een uiterst moeizame kwalificatie. Een probleem met de verbrandingsmotor zat het elektrische vermogen van zijn bolide dwars, waardoor de kopman van Red Bull genoegen moest nemen met de achtste positie op de startgrid. Vrijdagmiddag liet de Limburger tijdens de derde vrije training echter zien over een uitstekende racesnelheid te beschikken door de snelste tijd op de klokken te zetten. Tegenover onder andere Motorsport.com laat Russell weten dat hij de dreiging van de Nederlander allerminst onderschat: "Ik denk dat Verstappen een bedreiging gaat vormen en uiteraard kunnen we Kimi niet afschrijven. Terugkijkend op de training van gisteren denk ik dat Verstappen de grootste bedreiging was."

Daarnaast liet ook de formatie van McLaren zich vooraan zien. Oscar Piastri en Lando Norris bezetten na de eerste runs in Q3 op verse zachte banden de bovenste plekken van de tijdenlijst. Norris verremde zich vervolgens in zijn laatste vliegende ronde in bocht 3 en schoot rechtdoor, wat kortstondig voor een gele vlag zorgde. Russell verbaasde zichzelf door op een gebruikt setje zacht rubber alsnog naar pole te snellen: "Maar we weten het echt niet. McLaren zorgde aan het begin van Q3 ook voor een grote verrassing."

Zeldzame fout Antonelli

Antonelli beleefde een dramatische kwalificatiesessie op het stratencircuit in Azerbeidzjan. De jonge Italiaan crashte tijdens zijn tweede vliegende ronde van het eerste kwalificatiedeel in bocht 1 tegen de betonnen muur. De wagen van Mercedes liep daarbij forse schade op aan de voorwielophanging, het linkervoorwiel en de stuurinrichting. Race-engineer Peter Bonnington gaf de tiener vervolgens direct de instructie om de wagen stil te zetten. Hoewel Antonelli een tijd had staan die ruimschoots genoeg was voor een plek in Q2, kon hij door de opgelopen schade niet meer naar buiten en start hij als zestiende.

Voor Antonelli betekende het zijn eerste serieuze fout in een kwalificatiesessie van het huidige Formule 1-seizoen. Russell nam zijn jonge stalgenoot direct in bescherming en verwees met een knipoog naar diens eerdere prestatie op het circuit van Monza. "Hij startte als negentiende op Monza en nu staat hij zestiende. Dus ja, hij zou deze keer een paar ronden eerder aan de leiding moeten liggen", grapt de polesitter.

Russell vervolgt op serieuze toon: "Ik kan me niet veel fouten herinneren die hij dit seizoen heeft gemaakt. Als je naar elke kampioenschapscampagne kijkt, zelfs bij de winnaars, worden er onderweg fouten gemaakt. Wanneer dat vertrouwen begint te groeien, is het gewoon zo'n opwaartse cyclus. En aan de andere kant, wanneer je in het defensief zit, begin je dat vertrouwen te verliezen en ga je vervolgens de limieten meer opzoeken. En dat is wanneer fouten gebeuren. Maar hij is dit seizoen foutloos geweest. Het is de eerste fout die hij dit hele jaar in een kwalificatiesessie heeft gemaakt."

Russell jaagt op herstel in titelstrijd

Russell zelf kijkt met veel zelfvertrouwen uit naar de race van vanmiddag. De Brit vertrekt vanaf de eerste startrij naast Ferrari-rijder Charles Leclerc, die in Q3 0,837 seconde langzamer was. Vlak daarachter staat Isack Hadjar op de vierde positie bij zijn rentree na een polsblessure. Met een achterstand van 81 punten op klassementleider Antonelli kan de Brit een zege uitstekend gebruiken om zijn titelkansen nieuw leven in te blazen.

Gevraagd naar zijn instelling in het kampioenschap besluit Russell: "Ik blijf er nog steeds in geloven en blijf vechten totdat het niet meer mogelijk is. Maar ik voel geen druk. Ik voel telkens opwinding als ik nu in de auto stap, puur omdat ik meer vertrouwen in mezelf heb."

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