Verstappen kondigt forse gridstraf aan na motorproblemen tijdens kwalificatie F1 GP Bakoe

Max Verstappen heeft laten weten dat hij niet kan voorkomen later dit seizoen tegen een forse gridstraf aan te lopen. De viervoudig wereldkampioen kende een uiterst moeizame kwalificatie op het Baku City Circuit, waar hij vrijdagmiddag tijdens de kwalificatiesessie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan werd geplaagd door hardnekkige problemen met de motor en de batterij.

De coureur van Red Bull bleef daardoor steken op de achtste startpositie. De Oostenrijkse renstal greep direct in door kapotte onderdelen te vervangen en een eerder gebruikte krachtbron in te zetten, maar dat lost het structurele probleem richting het slot van het seizoen niet op. Door de problemen met de verbrandingsmotor en de batterij verloor de Nederlander aanzienlijk veel snelheid op de lange rechte stukken in Baku, waardoor het complete energiemanagement in de soep liep. Omdat de race in Azerbeidzjan dit weekend uitzonderlijk op zaterdag wordt verreden, moesten de monteurs direct aan de bak om de wagen van de Limburger op tijd klaar te krijgen voor de start. Voor de wedstrijd zelf ontloopt de Red Bull-rijder een gridstraf dankzij de onderdelen die nog in de pool zitten, maar voor de resterende races op de kalender is een gridstraf niet meer af te wenden.

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Technisch fiasco in kwalificatie

Verstappen legt tegenover de aanwezige media uit dat het euvel tijdens de kwalificatie van kwaad tot erger ging. "Omdat we op de rechte stukken zoveel snelheid tekortkwamen, probeerden we dat bij het uitkomen van de bochten met extra elektrische energie op te vangen", citeert Motorsport.com. "Vervolgens kregen we op andere plekken juist heel agressief met superclipping te maken. Het hele systeem raakte daardoor ontregeld en werkte niet meer zoals het moest", klinkt het.

Het stratencircuit van Baku bleek bovendien een lastige plek om die tekortkomingen te maskeren. De viervoudig wereldkampioen benadrukt dat het energiesysteem op de ellenlange rechte stukken simpelweg geen marge biedt voor correcties: "Iedereen begint daar met een volle batterij en eindigt met een lege. Je kunt met die batterij dus niet zomaar iets extra's doen. Die volledige lading verbruiken we allemaal."

Nachtelijke ingrepen bij Red Bull

Teambaas Laurent Mekies liet direct na afloop weten dat de monteurs van Red Bull de handen uit de mouwen moesten steken om de boel te herstellen. "Het zorgde niet alleen voor een groot tekort aan snelheid op de rechte stukken, maar maakte ook de inzet van elektrische energie en de voorbereiding van de banden bijzonder ingewikkeld. We zullen de defecte onderdelen deze vrijdagavond vervangen. Ik weet dat Max morgen samen met het team heel hard zal vechten om weer naar het podium te komen", aldus Mekies.

Door de wissel naar een eerder gebruikte verbrandingsmotor binnen de reglementaire allocatie blijft de achtste startplek van de Limburger voorlopig intact. Daarmee start hij achter coureurs als polesitter George Russell, Charles Leclerc op P2, Oscar Piastri op P3 en Pierre Gasly vanaf P7. De Nederlander staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 145 punten, terwijl Red Bull de vierde stek bij de constructeurs bezet met 230 punten.

Gridstraf in slotfase onvermijdelijk

Verstappen maakt er geen geheim van dat het uitstellen van een straf slechts tijdelijk soelaas biedt voor het verdere verloop van het seizoen. "Gelukkig hebben we nog een motor in de pool die we kunnen gebruiken", vertelt hij over de situatie in Azerbeidzjan. De realiteit is echter dat de pool nu maximaal is aangesproken en dat het monteren van een nieuwe motor onvermijdelijk tot een straf zal leiden. De Nederlander kijkt dan ook nuchter naar wat er de komende raceweekenden staat te gebeuren: "We zullen hoe dan ook ergens een gridstraf moeten nemen. Dat die eraan zat te komen, was eigenlijk altijd al duidelijk."

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