Christian Horner heeft in passages uit zijn nog te verschijnen autobiografie hard uitgehaald naar voormalig teamadviseur Helmut Marko en een opmerkelijk licht geworpen op de komst van Max Verstappen. De 52-jarige Brit, die ruim een jaar na zijn vertrek bij Red Bull Racing nog altijd zonder nieuwe functie in de autosport zit, beschrijft in zijn memoires een bittere interne machtsstrijd. Daarbij stelt hij dat Marko aanvankelijk helemaal niet zat te wachten op de komst van Verstappen naar de Oostenrijkse renstal.

De onthullingen, waarvan de Britse krant The Times passages naar buiten bracht, leggen de diepe scheuren bloot binnen de formatie die jarenlang de Formule 1 domineerde. Waar Marko in de publieke opinie vaak wordt gezien als de grote ontdekker van Verstappen, schetst Horner een totaal ander beeld van het moment dat het Nederlandse talent in 2014 op zestienjarige leeftijd werd vastgelegd voor zijn debuutseizoen in 2015. De voormalig teambaas claimt dat de Oostenrijker destijds fel gekant was tegen de komst van de Limburger en diens entourage.

Artikel gaat verder onder video

Marko verzette zich tegen komst Verstappen

Helmut Marko zag de komst van de familie Verstappen volgens Horner absoluut niet zitten en liet dat destijds in duidelijke bewoordingen weten. Volgens Horner reageerde de toenmalige topadviseur uiterst afwijzend toen het idee op tafel kwam om Max Verstappen binnen te halen. "De vader is een nachtmerrie. Deze jongen hebben we niet nodig", citeert de voormalig teambaas Marko in zijn boek. De uitspraak staat haaks op het beeld dat Marko door de jaren heen juist een warme band onderhield met vader Jos Verstappen, terwijl de relatie tussen Jos en Horner juist hevig bekoelde en tot openlijke aanvaringen leidde.

Horner benadrukt dat hij zich daarnaast jarenlang stoorde aan de manier waarop Marko met jonge coureurs omsprong en geregeld voor opschudding zorgde in de media. "Ik zou zo niet met de situatie zijn omgegaan. Ik had het gevoel dat ik altijd zijn shit aan het opruimen was", klinkt het. De Brit erkent tegelijkertijd zijn eigen uitgesproken karakter binnen de paddock: "Misschien ben ik ook een beetje polariserend. Ik ben niet iedereens smaak, maar dat is ook onmogelijk."

Horner voelt zich verraden na overlijden Mateschitz

Horner stond twintig jaar lang aan het roer van Red Bull Racing en leidde het team naar acht coureurstitels en zes constructeurskampioenschappen. De onderlinge verhoudingen ontspoorden echter definitief na het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz in oktober 2022. Tot die tijd werkte het duo effectief samen, al had Marko volgens Horner als vertrouweling van Mateschitz achter de schermen vaak meer invloed dan Horner als teambaas en CEO. Na het wegvallen van de grote baas escaleerde de machtsstrijd binnen het team in rap tempo.

Horner voelt zich met name door Marko diep in de rug gestoken rond zijn uiteindelijke ontslag bij de renstal. "Een paar dagen eerder was hij nog bij mij thuis en bracht hij tijd met mijn familie door. Hij zei hier toen geen woord over", vertelt Horner over de Oostenrijker, die nauw betrokken bleek bij zijn vertrek. De Brit kijkt met gemengde gevoelens terug op hun gezamenlijke beginjaren, toen Marko hem op 31-jarige leeftijd vanuit zijn leidinggevende rol bij Arden binnenhaalde in de Formule 1. "Als je teruggaat naar het verleden, gaf hij me de eerste kans. Hij zag iets in me dat hem wel beviel en stelde me voor aan Dietrich. Aan het einde, en vooral nadat Dietrich overleed, gaf hij me geen rol meer. Ik denk dat hij me altijd als zijn pupil zag, maar die rol was ik al lang ontgroeid."

De enorme toewijding aan Red Bull eiste bovendien een gigantische tol van het persoonlijke leven van Horner. Hij blikt terug: "Ik kon me de laatste vakantie, verjaardagsfeest of bruiloft waar ik bij was niet meer herinneren."

Veeg uit de pan voor Newey en Ricciardo

Adrian Newey moet het in het relaas van Christian Horner eveneens ontgelden. De oud-teambaas steekt zijn teleurstelling over het vertrek van de topontwerper niet onder stoelen of banken. Horner dacht altijd te kunnen rekenen op de steun van zijn technische kopman, maar kwam bedrogen uit toen de druk op de organisatie toenam. "Ik steunde hem en ik dacht dat dit andersom ook het geval was. Bij de eerste de beste tegenslag wilde Adrian het schip echter verlaten. Dat maakte me heel verdrietig. Onze samenwerking was blijkbaar niet zo goed als ik altijd dacht", schrijft Horner over het plotselinge vertrek van Newey.

Tot slot deelt Horner speldenprikken uit aan voormalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo en voormalig zusterteambaas Franz Tost. Over de Australiër laat Horner fijntjes optekenen: "Daniel stond erom bekend dat hij elk flesje water bij het bedrijf declareerde." Tost, die jarenlang de leiding had over Toro Rosso, wordt door de Brit omschreven als "ouderwets", waarna hij toevoegt: "Hij is getrouwd met het circuit en soms ongemakkelijk om mee om te gaan."

Gerelateerd