FIA deelt gridstraffen uit, Red Bull grijpt in bij Max Verstappen | GPFans Race Day

Het is race day in de Formule 1, want het is tijd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar George Russell om één uur vanaf pole position vertrekt. Max Verstappen start na een problematische kwalificatie slechts als achtste, maar Red Bull heeft zonder gridstraf verschillende motoronderdelen vervangen en hoopt alsnog op een podiumplek. Sergio Pérez en Carlos Sainz kregen na de kwalificatie gridstraffen, terwijl kampioenschapsleider Kimi Antonelli na zijn crash in Q1 vooral zichzelf de schuld gaf. Bekijk de nieuwe GPFans Raceday hieronder.

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