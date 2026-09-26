De definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Azerbeidzjan na meerdere gridstraffen
De definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Azerbeidzjan na meerdere gridstraffenMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Azerbeidzjan naar buiten gebracht, nadat er een aantal gridstraffen zijn uitgedeeld na afloop van de kwalificatie op het Baku City Circuit.
George Russell domineerde op vrijdag de straten van Bakoe. De Mercedes-coureur bleek ongenaakbaar tijdens de kwalificatie en legde met een enorme voorsprong beslag op poleposition voor de Grand Prix van zaterdagmiddag. De nummer twee in het wereldkampioenschap zette een 1:42.526 op het bord en was daarmee maar liefst acht tienden sneller dan nummer twee: Charles Leclerc. Oscar Piastri kwalificeerde zich als derde, gevolgd door Isack Hadjar en Lando Norris. Verstappen kampte met motorproblemen en bleef steken op de achtste plaats.
De Grand Prix van Azerbeidzjan biedt een uitgelezen kans voor Russell om wat goed te maken van de achterstand op teammaat Kimi Antonelli. De leider in het wereldkampioenschap raakte al in het eerste deel van de kwalificatie de muur, waarmee de sessie voor de jonge Italiaan vroegtijdig eindigde. Antonelli had op dat punt al wel een tijd goed genoeg voor Q2 staan, waardoor hij vanmiddag als zestiende zal vertrekken.
Carlos Sainz maakte indruk met een negende plaats in de Williams. De Spanjaard is echter vijf plaatsen teruggezet voor het te hard rijden onder een gele vlag. Sergio Pérez kwalificeerde zich als twintigste, maar kreeg na afloop een gridstraf van drie plaatsen voor het ophouden van Piastri. Omdat Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll beiden een nieuwe krachtbron in hun auto hebben gekregen, behoudt Pérez echter zijn startplek. Bekijk de volledige startopstelling hieronder.
Startopstelling F1 Grand Prix van Azerbeidzjan
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