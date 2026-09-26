FIA noteert mogelijke overtreding Verstappen in slotfase GP van Azerbeidzjan

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Terwijl Max Verstappen tijdens de slotfase van de Grand Prix van Azerbeidzjan vol de druk op de ketel heeft bij George Russell, ligt de Nederlander nog onder het vergrootglas bij de wedstrijdleiding.

Verstappen - in het slot van de race strijdend voor zijn eerste overwinning van het seizoen - heeft de druk er vol op staan bij Russell in de strijd om de winst in Bakoe. De Nederlander heeft echter nog donkere wolken boven zijn hoofd hangen als het gaat om de wedstrijdleiding. De viervoudig wereldkampioen is door de stewards genoteerd wegens het 'niet opvolgen van instructies van de wedstrijdleiding', waardoor hem mogelijk nog een onderzoek én straf boven het hoofd hangt. Mocht dat gebeuren, heeft hij wel een flink gat op Isack Hadjar te pakken. Wat Verstappen precies verkeerd gedaan kan hebben, is niet bekend.

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UPDATE 14:39: De FIA heeft het moment met Verstappen onderzocht en de Nederlander kan opgelucht ademhalen: No further action en dus geen straf voor de Red Bull-rijder.

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