Colapinto schakelt bij herstart Bakoe eigen teammaat én Norris uit
Colapinto schakelt bij herstart Bakoe eigen teammaat én Norris uitMaak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Azerbeidzjan was lange tijd niet het grootste spektakel, maar na de crash van Alex Albon is het toch losgebarsten. Franco Colapinto zal een ontmoeting met Flavio Briatore moeten ontwijken na een bizarre torpedo-actie bij de herstart.
Albon crashte plotseling uit de race en dat zorgde voor de eerste safety car van deze Grand Prix. Na enkele ronden waren de tecpro's gerepareerd en kon de race hervat worden. Dat duurde echter slechts één bocht. Colapinto haalde een bizarre actie in zijn hoofd, remde amper voor de eerste bocht en nam twee coureurs mee in zijn ravage: kampioenschapsleider Lando Norris én teamgenoot Pierre Gasly. "Oh mijn f*cking god. Ik kan het niet geloven, ik kan het niet geloven", zo horen we de Fransman. Colapinto kan beter zorgen dat hij teambaas Briatore niet tegenkomt in de paddock.
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