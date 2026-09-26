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Gasly and Colapinto in Barcelona

Colapinto schakelt bij herstart Bakoe eigen teammaat én Norris uit

Gasly and Colapinto in Barcelona — Foto: © IMAGO
1 reactie

Colapinto schakelt bij herstart Bakoe eigen teammaat én Norris uit

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De Grand Prix van Azerbeidzjan was lange tijd niet het grootste spektakel, maar na de crash van Alex Albon is het toch losgebarsten. Franco Colapinto zal een ontmoeting met Flavio Briatore moeten ontwijken na een bizarre torpedo-actie bij de herstart.

Albon crashte plotseling uit de race en dat zorgde voor de eerste safety car van deze Grand Prix. Na enkele ronden waren de tecpro's gerepareerd en kon de race hervat worden. Dat duurde echter slechts één bocht. Colapinto haalde een bizarre actie in zijn hoofd, remde amper voor de eerste bocht en nam twee coureurs mee in zijn ravage: kampioenschapsleider Lando Norris én teamgenoot Pierre Gasly. "Oh mijn f*cking god. Ik kan het niet geloven, ik kan het niet geloven", zo horen we de Fransman. Colapinto kan beter zorgen dat hij teambaas Briatore niet tegenkomt in de paddock.

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