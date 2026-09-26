Russell vreesde voor Verstappen in slotfase: "Ik dacht: 'Dit gaat niet makkelijk worden'"
Russell vreesde voor Verstappen in slotfase: "Ik dacht: 'Dit gaat niet makkelijk worden'"Maak ons je Google-favoriet
Nooit eerder leidde George Russell een Formule 1-race van start-tot-finish, maar het lukte hem eindelijk in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het scheelde echter weinig. Het gat tussen zijn Mercedes en de Red Bull van Max Verstappen was iets minder dan twee tienden van een seconde, toen de vlag na 51 ronden viel.
Russell pakte op de vrijdag de pole position met overmacht. In de wedstrijd op het Baku City Circuit wist de Brit op dominante wijze weg te rijden van de rest van het veld, terwijl er daarachter fel werd gevochten om de podiumplekken. Een crash van Alexander Albon en chaos bij de herstart die volgde, resulteerde in twee safety car-periodes, waardoor Russell zijn voorsprong in rook op zag gaan. In de slotfase moest hij ronde na ronde Verstappen achter zich zien te houden en bij het zwart-witgeblokt was zijn voorsprong slechts 0.196 seconden.
Russell vreesde voor Verstappen
"Geweldig om weer op het hoogste trede van het podium te mogen staan", vertelt Russell direct na de race in de hoofdstad van Azerbeidzjan. "Ik moet mijn team bedanken, want ze bleven in mij geloven tijdens de afgelopen periode met veel moeilijke momenten. Ik ben trots met hoe dit weekend is gegaan. De eerste helft van de race was simpel. Het was gewoon een kwestie van wegrijden en de voorsprong uitbreiden. Bij de safety car-herstart, al helemaal met Max achter me, dacht ik: 'Dit gaat niet makkelijk worden.'"
En het hem makkelijk maken, dat deed Verstappen dan ook niet, maar toch kwam Russell als winnaar uit de bus. "Hij heeft ongelooflijk goed gereden in de slotfase van de race", zegt hij over de Red Bull-coureur. In de laatste ronde was Valtteri Bottas nog gecrasht in bocht 15 en dat zorgde voor een uitdagend momentje bij Russell. "Toen de gele vlaggen gezwaaid werden, ging ik van het gas af, maar toen ik het gaspedaal weer indrukte, had ik geen turbo. Daardoor had ik geen vermogen en pakte Max mij bijna over de streep. Dat zou echt zonde zijn geweest, maar uiteindelijk was het een fantastisch weekend."
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