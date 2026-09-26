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Verstappen, red bull, baku, 2026

Verstappen op een tiende tweede in GP Azerbeidzjan: "Ik kwam wel in de buurt"

Verstappen, red bull, baku, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen op een tiende tweede in GP Azerbeidzjan: "Ik kwam wel in de buurt"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Max Verstappen heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan op sensationele wijze als tweede afgesloten. De viervoudig wereldkampioen kwam slechts één tiende achter George Russell over de streep.

Verstappen ving de race op het Baku City Circuit als achtste aan, maar wist zich in hoog tempo op snelheid een weg naar de derde plaats te vechten. Bij een rollende herstart na een crash van Alexander Albon wist Verstappen vervolgens Oscar Piastri te grazen te nemen voor de tweede stek. In de slotfase reed de Nederlander constant op ongeveer een seconde achter Russell. De Mercedes-coureur reed van begin tot eind aan de leiding, maar moest op het eind in zijn spiegels kijken, nadat twee safety cars zijn voorsprong tenietdeden.

Dragrace naar de finsih in Azerbeidzjan

In de allerlaatste ronde parkeerde Valtteri Bottas zijn Cadillac in de muur. In de sector met gele vlaggen verloor Russell plots even zijn boot, waardoor Verstappen helemaal aan kon sluiten. Het resulteerde in een dragrace naar de finish, waarbij Verstappen slechts één tiende achter Russell als tweede over de streep kwam.

"We hadden een goede race", vertelt Verstappen na afloop. "De eerste stint op de mediums was lastig, maar we wisten naar de derde plek te rijden. Bij de herstart pakten we P2, en toen reed ik constant ongeveer een seconde achter George. Hij verloor volgens mij even zijn boost tijdens die late gele vlag, waardoor ik aan kon sluiten. Ik kwam in de buurt richting de finish, maar het was niet genoeg."

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