Franco Colapinto en Pierre Gasly hebben een dramatische zaterdag achter de rug tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. De teamgenoten van Alpine zagen hun wedstrijd volledig in het water vallen door een flinke crash bij de herstart na een safety car-fase. Daarbij werd tevens Lando Norris uitgeschakeld. Gasly was woest op zijn Argentijnse teamgenoot.

De race op de straten van Bakoe werd bij uitzondering op zaterdag verreden vanwege een nationale herdenkingsdag in het land op zondag. Terwijl George Russell na een spannend gevecht met Max Verstappen naar de overwinning reed en Isack Hadjar als derde op het podium mocht plaatsnemen, liep de herstart - na een crash van Alexander Albon - richting de eerste bocht uit op een totale deceptie voor Alpine. "Ik kan het niet geloven, ik kan het niet geloven. Zo veel punten verspeeld!", riep Gasly woedend over de boardradio, nadat hij door de andere blauw-roze bolide was geramd.

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Colapinto steekt hand in eigen boezem

Colapinto nam na afloop de volledige schuld op zich, nadat hij zich op koude banden verremde voor de eerste bocht. "Het is teleurstellend voor het hele team. Helaas schakelde ik Pierre uit, evenals Lando, dus het is een grote teleurstelling voor iedereen en het spijt me heel, heel erg. Het was een grote fout", begon hij tegenover Viaplay. "Wanneer je eenmaal een wiel blokkeert, is de controle gewoon weg. Ik trapte op de remmen, de banden blokkeerden en ik ging volledig rechtdoor."

Gasly baalt van misgelopen punten

Ondanks de domper probeert Gasly vast te houden aan de snelheid die de Franse renstal eerder in de race liet zien. "Ja, dit is niet bepaald geweldig. Ik bedoel... Het hele weekend was echt goed - goede kwalificatie, goede race, we konden Norris en Hamilton bijhouden. Dus ik denk dat er veel positieve punten zijn om mee te nemen. We gaan gewoon verder en richten ons op de volgende race", klonk het met een diepe zucht. "Ik denk dat we vandaag tussen de vier en acht punten hadden moeten pakken, maar we verloren er zes [ten opzichte van Racing Bulls], dus geen goede dag voor ons. Het betekent niet dat de strijd voorbij is, maar duidelijk geen ideale zaterdag", legde hij uit over de strijd om P5 in de constructeursstand.

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