Norris ontploft na crash door Colapinto en roept op tot schorsing: 'Dit hoort niet in F1'
Norris ontploft na crash door Colapinto en roept op tot schorsing: 'Dit hoort niet in F1'Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris heeft zaterdagmiddag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn frustraties de vrije loop gelaten na een crash bij de safety car-herstart op het Baku City Circuit, waarbij hij samen met Franco Colapinto en Pierre Gasly uit de race werd geëlimineerd.
De Argentijn verremde zich hevig bij het insturen van bocht 1 en veroorzaakte vervolgens een flinke kettingreactie die een vroegtijdig einde maakte aan de wedstrijd van meerdere bolides. Waar Colapinto direct schuld bekende en van de wedstrijdleiding een straf opgelegd kreeg, vindt Norris die strafmaat volstrekt ontoereikend en pleit hij nadrukkelijk voor een schorsing.
Harde maatregelen
Norris steekt in de paddock voor de camera van Sky Sports F1 zijn woede over de actie van zijn collega niet onder stoelen of banken en stelt dat de autosportfederatie harder moet ingrijpen. "Ik denk dat de FIA strenger moet zijn en schorsingen moet gaan uitdelen voor dit soort dingen. Het is gewoon onvoorzichtig van mensen. Het kost veel geld, al mijn onderdelen zijn nu weggegooid. Mensen moeten gewoon geschorst worden, want dit is geen rijgedrag dat thuishoort in de Formule 1", zo briest de McLaren-coureur over het voorval. Van suggesties dat leider George Russell het veld te veel had opgehouden en daarmee de chaos mede veroorzaakte, wil Norris overigens niets weten: "George mag doen wat hij wil. In de Formule 1 verwacht je dat coureurs anticiperen, weten dat de grip laag is, weten dat de bandentemperaturen laag zijn - ze waren niet eens zo laag."
Cruciale inschattingsfout
Colapinto reed op het moment van het incident op de tiende positie, maar zag zijn race in rook opgaan nadat hij eerst Kimi Antonelli wist te ontwijken, maar daarna de controle over zijn Alpine volledig verloor. De coureur reageert aangeslagen en trekt het boetekleed direct aan. "Ik had totaal geen controle. Er is niet veel meer te zeggen dan sorry tegen het team, tegen Pierre, natuurlijk, tegen iedereen van de fabriek. Het spijt me ook voor Lando. Het was een grote fout, natuurlijk", zo legt de aangeslagen rijder uit.
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