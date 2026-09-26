Na een toch wat rustig eerste deel van de Grand Prix van Azerbeidzjan brandde de race in het tweede deel toch volledig los na een safety car-situatie. George Russell finishte nét voor Max Verstappen en op X wordt er na afloop uitgebreid nagepraat over de race.

De Grand Prix van Azerbeidzjan had lange tijd nodig om écht te ontbranden, totdat de race geneutraliseerd werd met een safety car na een crash van Alex Albon. Daarna volgde chaos met een torpedo bij de herstart door Franco Colapinto, die Pierre Gasly en Lando Norris in zijn actie met hem meenam. Oscar Piastri gooide een mogelijk podium weg en Verstappen ging een zenuwslopende strijd aan met Russell die tot aan de finishvlag duurde. Daar kwam de Nederlander 0.1 seconde tekort om de Brit op de finish te passeren. Vanzelfsprekend valt er genoeg na te bespreken, waarbij ook het uitblijven van een neutralisatie in de slotfase na de crash van Valtteri Bottas breed wordt uitgemeten.

Artikel gaat verder onder video

What a drive from Russell! Holding off Verstappen till the end in Baku was class 🔥🏆 — AXL8 (@axl8_studio) September 26, 2026

0.1 SECOND gap is crazyyy.... — Aarush Srk (@SRKAarush) September 26, 2026

Why didn’t they stop the racing, with someone in the wall? Risking lives so max can win? — Gambit (@Gambit45091) September 26, 2026

Superb drive!! George had put every thing what he got against his all time favourite drive Max 😂 — Varun Singh (@singh_varun184) September 26, 2026

Dogshit race give max that Mercedes rocketship and he’s lapping the whole grid that’s how cheat it is — Fairy Of Football (@Fairyqueenhihi) September 26, 2026

Everyone knows Max is the real winner today — . (@Pxxdressi) September 26, 2026

Why the FUCK was there not a safety car with Bottas?! — charlie steven (@Charliesteven33) September 26, 2026

Gerelateerd