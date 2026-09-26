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Baku

X reageert op race in Bakoe: "Waarom in hemelsnaam geen safety car?!"

Baku — Foto: © IMAGO
2 reacties

X reageert op race in Bakoe: "Waarom in hemelsnaam geen safety car?!"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Na een toch wat rustig eerste deel van de Grand Prix van Azerbeidzjan brandde de race in het tweede deel toch volledig los na een safety car-situatie. George Russell finishte nét voor Max Verstappen en op X wordt er na afloop uitgebreid nagepraat over de race.

De Grand Prix van Azerbeidzjan had lange tijd nodig om écht te ontbranden, totdat de race geneutraliseerd werd met een safety car na een crash van Alex Albon. Daarna volgde chaos met een torpedo bij de herstart door Franco Colapinto, die Pierre Gasly en Lando Norris in zijn actie met hem meenam. Oscar Piastri gooide een mogelijk podium weg en Verstappen ging een zenuwslopende strijd aan met Russell die tot aan de finishvlag duurde. Daar kwam de Nederlander 0.1 seconde tekort om de Brit op de finish te passeren. Vanzelfsprekend valt er genoeg na te bespreken, waarbij ook het uitblijven van een neutralisatie in de slotfase na de crash van Valtteri Bottas breed wordt uitgemeten.

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