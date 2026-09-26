Mekies blij na dubbel Red Bull-podium: "De beste snelheid van dit jaar"
Mekies blij na dubbel Red Bull-podium: "De beste snelheid van dit jaar"Maak ons je Google-favoriet
Laurent Mekies kijkt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. De teambaas van Red Bull Racing zag zijn renstal zaterdag de sterkste racesnelheid van het huidige seizoen laten zien en meedoen om de overwinning.
De formatie introduceerde op het stratencircuit een nieuw updatepakket, waarmee de aansluiting met de absolute top verder werd verstevigd. Tegenover Viaplay doet Mekies zijn verhaal over de opvallende discrepantie tussen de getoonde snelheid en het uiteindelijke resultaat op het scorebord. "Kijk ten eerste naar een ongelofelijke race van Max", opent de Fransman zijn analyse. "We hadden qua snelheid de beste snelheid die we dit jaar hebben laten zien. We konden over het algemeen meedingen naar de overwinning. 0.1 seconden na 51 ronden. Ik denk dat dat is wat het betekent. Je kunt er niet blij mee zijn, maar we nemen het voor nu mee."
Upgrades
Mekies beschouwt het raceweekend aan de Kaspische Zee dan ook als een belangrijk ijkpunt voor het ingezette ontwikkelingstraject. "Ik denk dat wat we meenemen is dat het een goede bevestiging is van de vooruitgang die we boeken. We hadden hier dit weekend onze nieuwste upgrade. Natuurlijk is dit circuit waarschijnlijk heel specifiek qua kenmerken, maar Max en zijn team hebben een extreem sterk weekend neergezet, dus het is erg positief."
Kloof dichten
De stijgende lijn tekende zich volgens de teambaas al af tijdens eerdere Europese wedstrijden op de racekalender. "Wat positief is, is dat we de kloof langzaam hebben verkleind race na race. We zaten heel dichtbij in Monza, iets dichterbij in Madrid. En hier hebben we echt de snelheid om die snelste auto te verslaan." Mekies beseft tegelijkertijd dat de komende circuits weer heel andere uitdagingen met zich mee gaan brengen voor het chassis: "Dus laten we zien. Ik denk dat we waarschijnlijk moeilijkere circuits gaan zien die voor ons komen, maar het is ook een manier voor ons om onze vooruitgang op verschillende lay-outs te meten."
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