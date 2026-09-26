close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Mekies blij na dubbel Red Bull-podium: "De beste snelheid van dit jaar"

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO
1 reactie

Mekies blij na dubbel Red Bull-podium: "De beste snelheid van dit jaar"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Laurent Mekies kijkt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. De teambaas van Red Bull Racing zag zijn renstal zaterdag de sterkste racesnelheid van het huidige seizoen laten zien en meedoen om de overwinning.

De formatie introduceerde op het stratencircuit een nieuw updatepakket, waarmee de aansluiting met de absolute top verder werd verstevigd. Tegenover Viaplay doet Mekies zijn verhaal over de opvallende discrepantie tussen de getoonde snelheid en het uiteindelijke resultaat op het scorebord. "Kijk ten eerste naar een ongelofelijke race van Max", opent de Fransman zijn analyse. "We hadden qua snelheid de beste snelheid die we dit jaar hebben laten zien. We konden over het algemeen meedingen naar de overwinning. 0.1 seconden na 51 ronden. Ik denk dat dat is wat het betekent. Je kunt er niet blij mee zijn, maar we nemen het voor nu mee."

Upgrades

Mekies beschouwt het raceweekend aan de Kaspische Zee dan ook als een belangrijk ijkpunt voor het ingezette ontwikkelingstraject. "Ik denk dat wat we meenemen is dat het een goede bevestiging is van de vooruitgang die we boeken. We hadden hier dit weekend onze nieuwste upgrade. Natuurlijk is dit circuit waarschijnlijk heel specifiek qua kenmerken, maar Max en zijn team hebben een extreem sterk weekend neergezet, dus het is erg positief."

Kloof dichten

De stijgende lijn tekende zich volgens de teambaas al af tijdens eerdere Europese wedstrijden op de racekalender. "Wat positief is, is dat we de kloof langzaam hebben verkleind race na race. We zaten heel dichtbij in Monza, iets dichterbij in Madrid. En hier hebben we echt de snelheid om die snelste auto te verslaan." Mekies beseft tegelijkertijd dat de komende circuits weer heel andere uitdagingen met zich mee gaan brengen voor het chassis: "Dus laten we zien. Ik denk dat we waarschijnlijk moeilijkere circuits gaan zien die voor ons komen, maar het is ook een manier voor ons om onze vooruitgang op verschillende lay-outs te meten."

Gerelateerd

Red Bull Racing Laurent Mekies

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

  • 3 uur geleden
  • 12
Verstappen trapt op de rem na oproepen tot schorsen Colapinto door Norris: "Het gebeurt"

Verstappen trapt op de rem na oproepen tot schorsen Colapinto door Norris: "Het gebeurt"

  • 52 minuten geleden
  • 3
Vier onderzoeken lopen na GP Azerbeidzjan, ook Red Bull moet zich bij FIA melden

Vier onderzoeken lopen na GP Azerbeidzjan, ook Red Bull moet zich bij FIA melden

  • 3 uur geleden
  • 3
Russell vreesde voor Verstappen in slotfase: "Ik dacht: 'Dit gaat niet makkelijk worden'"

Russell vreesde voor Verstappen in slotfase: "Ik dacht: 'Dit gaat niet makkelijk worden'"

  • 3 uur geleden
  • 4
Verstappen kondigt forse gridstraf aan na motorproblemen tijdens kwalificatie F1 GP Bakoe

Verstappen kondigt forse gridstraf aan na motorproblemen tijdens kwalificatie F1 GP Bakoe

  • Vandaag 09:45
  • 6
Russell genoot met volle teugen van Verstappen-strijd: "Hijgend in mijn nek"

Russell genoot met volle teugen van Verstappen-strijd: "Hijgend in mijn nek"

  • 27 minuten geleden

Net binnen

18:12
Russell genoot met volle teugen van Verstappen-strijd: "Hijgend in mijn nek"
17:46
Verstappen trapt op de rem na oproepen tot schorsen Colapinto door Norris: "Het gebeurt"
17:21
Verstappen baalt ondanks tweede plek in Azerbeidzjan: "Hier is Mercedes beter in"
16:54
Gasly woest op teamgenoot Colapinto na knullige crash: "Zo veel punten verspeeld!"
16:34
Zieke Leclerc kon niet drinken door blunder Ferrari: "Al mijn kracht voor milliliter drinken'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan Samenvatting

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

3 uur geleden 12
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

21 september 2026 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

21 september 2026 15:47
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend" GT World Challenge op Zandvoort

Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"

21 september 2026 12:32
Ontdek het op Google Play
x