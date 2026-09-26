Verstappen trapt op de rem na oproepen tot schorsen Colapinto door Norris: "Het gebeurt"
Verstappen trapt op de rem na oproepen tot schorsen Colapinto door Norris: "Het gebeurt"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft zaterdag in Bakoe fel tegengas gegeven aan de eis van Lando Norris om Franco Colapinto te schorsen na hun botsing tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.
Norris riep na afloop van de race op tot minimaal één race schorsing voor de Argentijnse coureur, maar Verstappen noemt een dergelijk raceverbod volstrekt overtrokken na een ongelukkige racefout. Het veelbesproken incident vond plaats tijdens de safety car-herstart in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad. Colapinto verremde zich bij het aanremmen van bocht 1, toucheerde zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly en veroorzaakte daarmee een kettingreactie waarin ook Norris werd meegesleept. Terwijl de McLaren-coureur na afloop kookte van woede over de actie en stelde dat de veroorzaker niet in de sport thuishoorde, relativeert Verstappen de crash en wijst hij op de lastige omstandigheden op het circuit.
Nuance
Verstappen benadrukt tijdens het persmoment direct na de race dat fouten nu eenmaal onderdeel zijn van de autosport, mits een coureur zijn verantwoordelijkheid neemt. "Ik denk dat zolang de coureur die het veroorzaakte zich bewust is van wat hij deed en zich verontschuldigt... het gebeurt", legt hij uit. "Ik bedoel, een kleine fout of misrekening, je blokkeert, het is aan de binnenkant met weinig grip... het is een beetje jammer dat er zoveel auto's bij betrokken zijn, maar... jammer dat het gebeurt. Het is niet fijn voor wie erbij betrokken is, toch? Maar een raceverbod is een beetje veel."
Straf
Colapinto stak na afloop direct zelf de hand in eigen boezem voor de aanrijding en bood zijn verontschuldigingen aan bij zowel Gasly als Norris. De wedstrijdleiding van de FIA beoordeelde het moment eveneens als een raceovertreding en deelde een tijdstraf van tien seconden uit, die door de uitvalbeurt van de Argentijn automatisch wordt omgezet in een gridstraf voor de eerstvolgende Grand Prix.
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