Max Verstappen heeft tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan het maximale resultaat geboekt door na een sterke inhaalrace als tweede over de streep te komen. De Red Bull Racing-coureur kwam maar liefst minder dan twee tienden tekort op racewinnaar George Russell, waarmee hij zijn zevende podiumplek van het seizoen veiligstelde.

Verstappen startte de zaterdagse race op het Baku City Circuit vanaf de achtste positie, nadat zijn team voorafgaand aan de wedstrijd motoronderdelen moest vervangen vanwege problemen tijdens de kwalificatie. Bij Viaplay stelde Allard Kalff vast dat het behaalde podium absoluut verdiend was en de viervoudig wereldkampioen sloot zich volledig bij die lezing aan: "Ja, ik heb er alles uitgehaald. Er zat echt niet meer in."

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Moeizame openingsfase op mediums

Verstappen kende, vanuit zijn perspectief in ieder geval, een uitdagende openingsfase waarin de balans op de mediumbanden niet naar wens was. Hoewel hij zich naar de derde plek knokte, ontbrak de gewenste grip om het tempo van de koplopers te evenaren. "Die mediums waren gewoon niet heel goed. We hebben natuurlijk wel een goede eerste stint gereden, omdat we op die derde plek lagen. Maar qua grip was het gewoon niet goed. Ik was heel veel aan het glijden, de band was gewoon minder." Op de softs zat het tempo er veel beter in. "Daarna was het wel duidelijk dat die zachte banden een stuk sneller waren ten opzichte van de rest. George en ik die reden veel weg per ronde."

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Tekort aan batterijvermogen nekt Verstappen

De Limburger liep de overwinning uiteindelijk mis door een technisch nadeel ten opzichte van de Mercedes-power unit. De Red Bull leverde terrein in op het gebied van het batterijgebruik. "We kwamen net wat te kort qua deployment. Zij konden net wat meer batterij gebruiken. In die tweede sector van bocht 4 naar bocht 5, van bocht 6 naar bocht 7, daar konden zij wat meer batterij verbruiken. En dat hebben wij gewoon niet. Daar is Mercedes beter in dan wij en dat scheelt drie tiende per rondje in dat gedeelte. En dat moet je dan natuurlijk proberen goed te maken in de bochten. Daar kwamen we denk ik net een tiende voor tekort eigenlijk. Dat is dan wel jammer", aldus Verstappen.

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