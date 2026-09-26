Arvid Lindblad heeft zaterdagmiddag direct na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan het live interview van teamgenoot Liam Lawson in de mediapen onderbroken om persoonlijk zijn excuses aan te bieden.

De Britse coureur reed tijdens een hectische herstart na een safety car tegen de achterzijde van de bolide van Lawson aan, waardoor de Nieuw-Zeelander spinde en kostbare WK-punten in rook zag opgaan. Het incident voltrok zich in ronde 36 op het Baku City Circuit, toen het veld na een neutralisatie weer op gang werd getrokken richting bocht 1. Lawson bevond zich op dat moment in een uitstekende uitgangspositie om binnen de top tien te eindigen, maar liep door de tik van zijn stalgenoot vloerschade op en viel ver terug. Terwijl Lindblad zijn weg kon vervolgen en als zevende over de streep kwam voor zes WK-punten, moest Lawson genoegen nemen met een teleurstellende twaalfde eindpositie.

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Excuses na herstart

Lindblad zocht zijn teamgenoot meteen op toen die voor de camera van F1 TV tekst en uitleg gaf over zijn moeizame middag. Lawson stond de pers zichtbaar aangeslagen te woord en had de beelden van de bewuste herstart op dat moment nog niet teruggezien. Ondanks de teleurstelling over zijn eigen race toonde hij wel begrip voor de situatie van de renstal. Middenin het interview brak Lindblad, net aangekomen in de mediapen, in tijdens zijn live-interview: "Het spijt me, man", zo horen we de rookie zeggen, waarna de twee even afstand tot de camera namen om met elkaar in gesprek te gaan over wat er eerder was gebeurd.

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