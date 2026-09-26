Isack Hadjar, die de afgelopen drie raceweekenden moest uitzitten vanwege een gebroken pols, heeft vandaag bij zijn officiële rentree meteen de derde plek gepakt in de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Daarmee zorgde hij samen met teamgenoot Max Verstappen voor een dubbelpodium voor Red Bull Racing. Toch heeft de Frans-Algerijnse coureur een kritiekpuntje.

De laatste keer dat twee Red Bull-coureurs op het podium stonden was in de Grand Prix van China in 2024. Waar Verstappen in Bakoe zich vanaf de achtste startplek naar voren moest knokken en uiteindelijk slechts 0.196 seconden tekortkwam op George Russell voor de overwinning, reed de herstelde Hadjar een uiterst beheerste race. In gesprek met Viaplay stak hij zijn tevredenheid over zijn fysieke gesteldheid niet onder stoelen of banken. "Ja, heel goed", antwoordde hij meteen op de vraag hoe de terugkeer in de cockpit voelde na zijn gedwongen pauze.

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Hadjar met speciale helm naar het podium

Hadjar reed over het stratencircuit in Azerbeidzjan met een speciale helm die eigenlijk bedoeld was voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Daar moest hij destijds immers toekijken vanaf de zijlijn vanwege zijn blessure. "Ik droeg de helm die ik in Zandvoort had moeten dragen om mijn allereerste podium [van vorig jaar] te vieren. Dus ik ben erg blij om nog een podium te hebben met die helm. Geweldig."

Hij grapte vervolgens dat de speciale helm nu definitief de kast in kan na dit vlekkeloze optreden. "Alles lijkt eerlijk gezegd een beetje te mooi om waar te zijn, want ik kom terug, doe het heel rustig aan en eindig op het podium. We hadden een zeer slimme aanpak en de auto was erg goed, dus ik wil mijn team echt bedanken, want ze hebben geweldig werk geleverd en ik kan niet wachten om te blijven racen. Deze helm moet eigenlijk met pensioen. Dat is het, één race, één podium. Dat is goed genoeg."

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Hadjar heeft toch nog kritiekpuntje

Hadjar beleefde tijdens de wedstrijd een intens moment toen Verstappen hem passeerde in de strijd met Oscar Piastri om de tweede positie. Hoewel hij nu vrede heeft met de situatie, vond hij de actie van zijn stalgenoot behoorlijk verrassend. "Uiteindelijk moet ik realistisch zijn. Ik ken de capaciteiten van Max, maar ik wist dat ik op de superieure band reed. Dus eigenlijk zou het waarschijnlijk beter zijn geweest als ik voor Max was gebleven, maar hij kwam er nogal felbevochten in en hij was erg snel."

De Parijzenaar was er op de boardradio duidelijk over dat hij op een andere aanpak hoopte van Red Bull met berichten als "Vertel [Max] dat hij moet pushen!" en "Kan ik de aanval nou inzetten of niet?!". Na afloop van de race haalde hij zijn schouders erover op. "Voor mij is het ook goed om die ervaring op te doen, door erachter te blijven, te observeren en te leren. Dus ik ben blij en het geeft me veel hoop voor de volgende races."

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