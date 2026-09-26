Max Verstappen heeft zaterdagmiddag na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan teruggeblikt op zijn indrukwekkende inhaalrace op het Baku City Circuit, waarin hij vanaf de achtste startplek naar de tweede positie wist te rijden en aan de meet slechts 0,196 seconde tekortkwam op racewinnaar George Russell.

De race in Bakoe werd dit jaar op zaterdag verreden vanwege een nationale herdenkingsdag in Azerbeidzjan. Hoewel de voorbereiding van Red Bull voorafgaand aan de start de nodige hobbels kende, vocht Verstappen zich gedurende de middag knap naar voren en werd hij door de fans tevens uitgeroepen tot 'Driver of the Day'.

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Motorwissel en bandenkeuze

Verstappen legt na afloop van de race uit dat er op vrijdag fors gesleuteld moest worden om überhaupt mee te kunnen doen om het podium. "We hadden vandaag een zeer sterke race. Gisteren hadden we een probleem met de motor en hebben we die vervangen, dus gelukkig was alles opgelost", zo geeft hij tekst en uitleg. Tijdens het eerste deel van de Grand Prix kende Verstappen op de mediums nog niet de gewenste balans, maar de strategische wissel naar het zachtste rubber bracht de ommekeer. "Het grootste deel van de race reden we op de mediumband, die niet zo goed presteerde als verwacht, maar we wisten ons toch mooi op te werken in het veld. Toen we overstapten op de soft, voelde het veel beter", analyseert hij zijn opmars.

Spannende slotfase

Russell zag in de absolute slotfase van de wedstrijd een ontketende Red Bull in zijn spiegels opdoemen, nadat het gat in rap tempo werd dichtgereden. "We hadden een goede eerste herstart en tijdens de laatste ronden met George pushten we voluit. We hadden een goed tempo en trokken beiden weg van de achtervolgers", blikt Verstappen terug op de jacht op de Mercedes-rijder. De strijd om de overwinning bleef tot de allerlaatste meters ongemeen spannend door een technisch ongemak bij de koploper. "In de laatste ronde werd het krap toen we de finish naderden, omdat George turbovertraging had uit T15 vanwege de gele vlaggen", aldus de Limburger over het minieme verschil op de streep.

Dubbel podium

Het team van Red Bull Racing kende een uitstekende middag in de straten van de hoofdstad, want naast Verstappen mocht ook teamgenoot Isack Hadjar naar het podium. Hadjar passeerde de streep als derde, waardoor de renstal voor het eerst dit seizoen met twee auto's in de top drie eindigde. Laurent Mekies liet na afloop weten dat er in de slotfase bewust geen teamorders zijn gehanteerd. Verstappen toont zich dan ook zeer te spreken over de collectieve teamprestatie en de geboekte progressie: "We hebben het resultaat vandaag echt gemaximaliseerd en we zullen natuurlijk blijven strijden voor een overwinning. Al met al was het een fantastisch resultaat voor het team om twee auto's op het podium te hebben; dat is precies wat je wilt zien. Ik heb vandaag veel plezier gehad."

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