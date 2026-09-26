Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap

De zaterdagsrace in Bakoe, de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan zit erop! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Het mocht even duren, maar George Russell heeft eindelijk weer een Grand Prix gewonnen. Hij kwam in Azerbeidzjan als eerste over de streep en verdiende op die manier zijn derde overwinning van het seizoen. Het scheelde echter weinig, want Max Verstappen lag slechts 0.196 seconden achter hem aan de finish. Isack Hadjar maakte er een dubbelpodium van voor Red Bull Racing, de eerste sinds de Grand Prix van China in 2024. Kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli reed van P16 naar P5 en eindigde daarmee achter Charles Leclerc. Lando Norris was op weg naar een puntenfinish, totdat hij door Franco Colapinto werd uitgeschakeld. Nadien pleitte hij voor een schorsing voor de Argentijn. Colapinto's baas Flavio Briatore is eveneens enorm teleurgesteld in de coureur.

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Russell vreesde voor Verstappen in slotfase: "Ik dacht: 'Dit gaat niet makkelijk worden'"

Nooit eerder leidde George Russell een Formule 1-race van start-tot-finish, maar het lukte hem eindelijk in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het scheelde echter weinig. Het gat tussen zijn Mercedes en de Red Bull van Max Verstappen was iets minder dan twee tienden van een seconde, toen de vlag na 51 ronden viel. "Geweldig om weer op het hoogste trede van het podium te mogen staan", begon Russell in de hoofdstad van Azerbeidzjan. "Ik moet mijn team bedanken, want ze bleven in mij geloven tijdens de afgelopen periode met veel moeilijke momenten. Ik ben trots met hoe dit weekend is gegaan. De eerste helft van de race was simpel. Het was gewoon een kwestie van wegrijden en de voorsprong uitbreiden. Bij de safety car-herstart, al helemaal met Max achter me, dacht ik: 'Dit gaat niet makkelijk worden.'" Lees hier het hele artikel over George Russell na het afhouden van de aanval van Max Verstappen.

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Verstappen baalt ondanks tweede plek in Azerbeidzjan: "Hier is Mercedes beter in"

Max Verstappen heeft tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan het maximale resultaat geboekt door na een sterke inhaalrace als tweede over de streep te komen. De Red Bull Racing-coureur kwam maar liefst minder dan twee tienden tekort op racewinnaar George Russell, waarmee hij zijn zevende podiumplek van het seizoen veiligstelde. "Die mediums waren gewoon niet heel goed. We hebben natuurlijk wel een goede eerste stint gereden, omdat we op die derde plek lagen. Maar qua grip was het gewoon niet goed. Ik was heel veel aan het glijden, de band was gewoon minder", begon hij tegenover Viaplay. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die stiekem baalt van P2 in Bakoe.

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Hadjar deelt kritiekpuntje ondanks dubbelpodium Red Bull: "Dat zou beter zijn geweest"

Isack Hadjar, die de afgelopen drie raceweekenden moest uitzitten vanwege een gebroken pols, heeft vandaag bij zijn officiële rentree meteen de derde plek gepakt in de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Daarmee zorgde hij samen met teamgenoot Max Verstappen voor een dubbelpodium voor Red Bull Racing. Toch heeft de Frans-Algerijnse coureur een kritiekpuntje. "Alles lijkt eerlijk gezegd een beetje te mooi om waar te zijn, want ik kom terug, doe het heel rustig aan en eindig op het podium. We hadden een zeer slimme aanpak en de auto was erg goed, dus ik wil mijn team echt bedanken, want ze hebben geweldig werk geleverd en ik kan niet wachten om te blijven racen", klonk het tegenover Viaplay. Lees hier het hele artikel over Isack Hadjar na zijn podiumresultaat in Bakoe.

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Norris ontploft na crash door Colapinto en roept op tot schorsing: 'Dit hoort niet in F1'

Lando Norris heeft zaterdagmiddag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn frustraties de vrije loop gelaten na een crash bij de safety car-herstart op het Baku City Circuit, waarbij hij samen met Franco Colapinto en Pierre Gasly uit de race werd geëlimineerd. "Ik denk dat de FIA strenger moet zijn en schorsingen moet gaan uitdelen voor dit soort dingen. Het is gewoon onvoorzichtig van mensen. Het kost veel geld, al mijn onderdelen zijn nu weggegooid. Mensen moeten gewoon geschorst worden, want dit is geen rijgedrag dat thuishoort in de Formule 1", zo briest de McLaren-coureur bij Sky Sports F1 over het voorval. Lees hier het hele artikel over Lando Norris die kwaad is op Franco Colapinto.

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Stewards delen meerdere straffen uit na vijf incidenten in GP Azerbeidzjan

De FIA had het er maar druk mee op de zaterdagavond in Bakoe. Er liepen na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan namelijk verschillende onderzoeken en niet iedereen is er onbestraft uitgekomen. Zo hebben de stewards conclusies getrokken over de onjuiste proefstarts van Carlos Sainz en Isack Hadjar, de crash van Franco Colapinto tegen Pierre Gasly en Lando Norris, het inhalen onder geel van Gabriel Bortoleto, en de nasleep van de crash van Valtteri Bottas. Lees hier het hele artikel over de uitgedeelde straffen na de race in Bakoe.

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Briatore enorm teleurgesteld na "slechte actie" Colapinto en waarschuwt voor maatregelen

Flavio Briatore heeft flink uitgehaald naar zijn eigen coureur na een dramatisch verlopen F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Een enorme remfout van Franco Colapinto leidde tot een crash met teamgenoot Pierre Gasly en McLaren-coureur Lando Norris uit. Daarmee zag de renstal van Alpine een vrijwel zekere dubbele puntenfinish op het Baku City Circuit compleet in rook opgaan. "Het mag duidelijk zijn dat ik extreem teleurgesteld ben over de afloop van de race, wetende dat we waardevolle punten hebben verloren in de strijd om het kampioenschap. Dit soort incidenten mogen niet gebeuren, vooral niet wanneer we er zo goed voor stonden met beide auto's in de punten", aldus de uitvoerend adviseur. Lees hier het hele artikel over Flavio Briatore die teleurgesteld is in zijn Alpine-coureur.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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