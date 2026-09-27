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Bottas being interviewed

Bottas deelt bizarre oorzaak van crash: "Systeem raakte daardoor beetje in de war"

Bottas being interviewed — Foto: © IMAGO

Bottas deelt bizarre oorzaak van crash: "Systeem raakte daardoor beetje in de war"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Valtteri Bottas bereikte de finish van de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan niet. Op het Baku City Circuit kreeg hij in zijn één na laatste ronde te maken met een bizar technisch mankement. Het elektronische systeem van zijn Cadillac raakte compleet in de war, waardoor de rembalans aan de achterkant wegviel en hij in bocht vijftien hard in de muur schoof.

De wedstrijd in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad werd gewonnen door George Russell, die na een spannend gevecht in de slotfase Max Verstappen achter zich wist te houden. Terwijl er vooraan gestreden werd om de overwinning, voltrok zich helemaal achterin het veld een technisch drama voor het nog gloednieuwe team van Cadillac. Bottas crashte in de vijftiende bocht, voor de neus van Russell en Verstappen.

Bottas verklaart opmerkelijke crash in slotronde

De Fin deed na afloop van de race zijn verhaal over de merkwaardige reeks gebeurtenissen die zorgden voor de uitvalbeurt. "Het was nogal vreemd", begon Bottas bij RaceFans over het moment. "Ik was van de baan gegaan in bocht één in diezelfde ronde, dus ik denk dat het systeem een beetje in de war raakte. Ik had een flinke super clip, zo'n honderd meter, en daarna werkten waarschijnlijk alleen de voorremmen nog. Het is dus bijna alsof ik met de achterremmen geen energie meer aan het opladen was." Normaal gesproken remmen de F1-auto's van deze generatie niet alleen af door de remmen zelf, maar ook door de motor die de wagen afremt om de batterij op te laden.

Door het eerdere foutje in bocht één raakten de elektronische systemen van de Cadillac ontregeld door de afwijkende data en de extra gereden meters. Op het moment dat de energie-ontlading plaatsvond, viel de energieterugwinning aan de achteras volledig weg.

Naast de storing met de remmen steekt de ervaren coureur zijn teleurstelling over het algehele niveau van de wagen niet onder stoelen of banken. "Het was hoe dan ook een lange, moeilijke dag en helaas hebben we nog steeds een gebrek aan snelheid", zo sloot Bottas af.

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