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Norris in Canada

Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'

Norris in Canada — Foto: © IMAGO
4 reacties

Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De positie van coureur Franco Colapinto zou hevig onder druk staan binnen het Formule 1-team van Alpine. Na een kostbare crash tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan overweegt de renstal naar verluidt interne maatregelen tegen de Argentijnse coureur, waarbij een tijdelijke schorsing voor de komende race op het circuit van Sepang niet wordt uitgesloten. Lando Norris zou op deze manier zijn zin krijgen.

De sfeer binnen de Franse renstal wordt omschreven als terneergeslagen nadat een herstart na een safety car voor Alexander Albon uitmondde in een catastrofe. Colapinto verremde zich voor de eerste bocht, blokkeerde zijn voorbanden en ramde de bolide van stalgenoot Pierre Gasly, die vervolgens Norris schepte. Alle drie vielen uit door schade. Uitvoerend adviseur Flavio Briatore liet zich in een statement van Alpine al woedend uit en waarschuwde voor maatregelen. Volgens PlanetF1 kunnen die maatregelen al voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië genomen worden.

Zet Alpine Colapinto aan de kant in Maleisië?

Norris liet na afloop van de race tegenover de media geen spaan heel van het rijgedrag van Colapinto. De regerend wereldkampioen pleitte openlijk bij de FIA voor een uitsluiting en stelde dat "sommige coureurs niet in de Formule 1 horen". De stewards van de FIA gaven echter geen gehoor aan de roep om een raceverbod en oordeelden dat Colapinto weliswaar volledig schuldig was, maar dat een gridstraf van vijf plaatsen voor de eerstvolgende race op het Sepang International Circuit passend is.

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Zowel Max Verstappen als George Russell sprak zich na afloop van de race eveneens uit over de situatie en bestempelde de schorsingseis van de McLaren-coureur als overdreven. Echter, volgens PlanetF1 "is het scenario dat Colapinto aan de kant wordt gezet voor Sepang, niet uitgesloten".

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