Minister Argentinië mengt zich in ruzie over crash Colapinto en beschuldigt Norris
Minister Argentinië mengt zich in ruzie over crash Colapinto en beschuldigt NorrisMaak ons je Google-favoriet
Pablo Quirno, de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken, heeft zich gemengd in een verhitte discussie binnen de Formule 1, en beschuldigt Lando Norris van hypocrisie. De McLaren-coureur riep na de Grand Prix van Azerbeidzjan op tot een schorsing van Franco Colapinto na de veelbesproken crash. Quirno nam het via sociale media op voor zijn landgenoot en wees fijntjes naar een eerder race-incident waar Norris zelf bij betrokken was.
De aanleiding voor de politieke inmenging vond plaats op het Baku City Circuit. Tijdens een herstart na een safety car voor Alexander Albon blokkeerde Colapinto zijn banden bij het ingaan van de eerste bocht. Hij raakte daarbij eerst Alpine-teamgenoot Pierre Gasly en vervolgens ook de McLaren van Norris. Voor alle drie de heren betekende de crash het einde van de race. De regerend wereldkampioen uitte direct na afloop felle kritiek en eiste dat de FIA strenger optreedt door vaker schorsingen uit te delen voor dit soort incidenten. De stewards gaven Colapinto uiteindelijk een tijdstraf van tien seconden, maar die werd door zijn uitvalbeurt omgezet in een gridstraf van vijf plaatsen voor de aankomende Grand Prix van Bahrein in Maleisië.
Pablo Quirno hekelt reactie van Norris
Quirno deelde op X (voorheen Twitter) een foto van de crash tussen de McLarens van Norris en Oscar Piastri in Canada in 2025 en sprak de Brit direct aan op zijn eerdere houding. De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Eredienst onder president Javier Milei plaatste een sarcastische reactie om de dubbele moraal van Norris aan te stippen. "Lando Norris eiste toen ook een straf voor de coureur die tegen Oscar Piastri in Montreal 2025 crashte, toch? O nee, toch niet...", zo stelt de Argentijnse bewindsman in zijn bericht.
Norris hield zich destijds publiekelijk stil en pleitte natuurlijk niet voor een raceverbod voor zichzelf. Volgens Quirno is dat juist hypocriet en meet de coureur nu met twee maten, puur omdat hij zelf schade heeft opgelopen door de fout van Colapinto.
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