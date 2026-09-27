Stand in F1-kampioenschap na Azerbeidzjan: Verstappen heeft 'best of the rest' in zicht

Na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan is het tijd om naar het wereldkampioenschap te kijken. Ervanuit gaande dat Qatar en Abu Dhabi niet doorgaan en vervangen worden door Imola, zijn er nog zeven races te verrijden in het seizoen van 2026. Max Verstappen is het gat naar de top aan het dichten en heeft nog genoeg Grands Prix over om 'best of the rest' te worden.

George Russell schreef de Formule 1-race in Bakoe op zijn naam, slechts 0.196 seconden voor Verstappen. Dankzij de overwinning is het gat tussen hem en Andrea Kimi Antonelli 66 in plaats van 81 punten. De jonge Italiaan crashte in de kwalificatie en kwam in de race niet verder dan P5, maar hij zal nog meer pech mee moeten maken, als Russell een realistische kans wil op de WK-titel. Lewis Hamilton heeft zijn voorsprong op Lando Norris uitgebreid van 5 naar 13 punten in de strijd om de derde stek in het kampioenschap. Verstappen, met zes podiums in de afgelopen acht races, ligt nu ver voor Oscar Piastri en nog maar 36 punten achter Hamilton. Als de Red Bull Racing-coureur dit momentum door kan zetten, kan hij derde en dus 'best of the rest' worden in 2026. Esteban Ocon en Carlos Sainz staan nu op gelijke hoogte met Nico Hülkenberg na hun puntenfinishes.

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Rijderskampioenschap

Dit is de stand in het rijderskampioenschap na vijftien Grands Prix.

Positie Coureur Punten 1 Kimi Antonelli 302 2 George Russell 236 3 Lewis Hamilton 199 4 Lando Norris 186 5 Charles Leclerc 179 6 Max Verstappen 163 7 Oscar Piastri 120 8 Isack Hadjar 86 9 Liam Lawson 59 10 Pierre Gasly 41 11 Arvid Lindblad 37 12 Franco Colapinto 27 13 Ollie Bearman 20 14 Gabriel Bortoleto 10 15 Nico Hülkenberg 7 16 Esteban Ocon 7 17 Carlos Sainz 7 18 Alexander Albon 5 19 Fernando Alonso 3 20 Yuki Tsunoda 1 21 Lance Stroll 0 22 Valtteri Bottas 0 23 Sergio Pérez 0

Constructeurskampioenschap

Dit is de stand in het constructeurskampioenschap na vijftien Grands Prix.

Positie Team Punten 1 Mercedes 538 2 Ferrari 378 3 McLaren 306 4 Red Bull Racing 263 5 Racing Bulls 83 6 Alpine 68 7 Haas 27 8 Audi 17 9 Williams 12 10 Aston Martin 3 11 Cadillac 0

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