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Baku

Stand in F1-kampioenschap na Azerbeidzjan: Verstappen heeft 'best of the rest' in zicht

Baku — Foto: © IMAGO

Stand in F1-kampioenschap na Azerbeidzjan: Verstappen heeft 'best of the rest' in zicht

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan is het tijd om naar het wereldkampioenschap te kijken. Ervanuit gaande dat Qatar en Abu Dhabi niet doorgaan en vervangen worden door Imola, zijn er nog zeven races te verrijden in het seizoen van 2026. Max Verstappen is het gat naar de top aan het dichten en heeft nog genoeg Grands Prix over om 'best of the rest' te worden.

George Russell schreef de Formule 1-race in Bakoe op zijn naam, slechts 0.196 seconden voor Verstappen. Dankzij de overwinning is het gat tussen hem en Andrea Kimi Antonelli 66 in plaats van 81 punten. De jonge Italiaan crashte in de kwalificatie en kwam in de race niet verder dan P5, maar hij zal nog meer pech mee moeten maken, als Russell een realistische kans wil op de WK-titel. Lewis Hamilton heeft zijn voorsprong op Lando Norris uitgebreid van 5 naar 13 punten in de strijd om de derde stek in het kampioenschap. Verstappen, met zes podiums in de afgelopen acht races, ligt nu ver voor Oscar Piastri en nog maar 36 punten achter Hamilton. Als de Red Bull Racing-coureur dit momentum door kan zetten, kan hij derde en dus 'best of the rest' worden in 2026. Esteban Ocon en Carlos Sainz staan nu op gelijke hoogte met Nico Hülkenberg na hun puntenfinishes.

Rijderskampioenschap

Dit is de stand in het rijderskampioenschap na vijftien Grands Prix.

PositieCoureurPunten
1Kimi Antonelli302
2George Russell236
3Lewis Hamilton199
4Lando Norris186
5Charles Leclerc179
6Max Verstappen163
7Oscar Piastri120
8Isack Hadjar86
9Liam Lawson59
10Pierre Gasly41
11Arvid Lindblad37
12Franco Colapinto27
13Ollie Bearman20
14Gabriel Bortoleto10
15Nico Hülkenberg7
16Esteban Ocon7
17Carlos Sainz7
18Alexander Albon5
19Fernando Alonso3
20Yuki Tsunoda1
21Lance Stroll0
22Valtteri Bottas0
23Sergio Pérez0

Constructeurskampioenschap

Dit is de stand in het constructeurskampioenschap na vijftien Grands Prix.

PositieTeamPunten
1Mercedes538
2Ferrari378
3McLaren306
4Red Bull Racing263
5Racing Bulls83
6Alpine68
7Haas27
8Audi17
9Williams12
10Aston Martin3
11Cadillac0

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