FIA geeft fout met safety car-borden toe, maar deelt toch straf uit in Azerbeidzjan
FIA geeft fout met safety car-borden toe, maar deelt toch straf uit in AzerbeidzjanMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft laten weten dat marshals tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan onterecht de safety car-borden hebben laten zien aan het veld. Het opmerkelijke moment deed zich voor net na de eerste herstart op het Baku City Circuit. Hoewel de stewards zelf ruiterlijk toegeven dat de signalen niet klopten, ontving Gabriel Bortoleto alsnog een tijdstraf van tien seconden.
Het merkwaardige voorval speelde zich vanaf bocht 3 na de eerste herstart. Bij de baanposten hielden de marshals fysieke borden omhoog met 'SC' erop, gecombineerd met gezwaaide gele vlaggen. Op dat bewuste moment was de safety car echter helemaal niet ingezet door wedstrijdleider Rui Marques, al moest Bernd Mayländer uiteindelijk alsnog op de baan komen door de crash van Franco Colapinto, Lando Norris en Pierre Gasly. Bortoleto reed op dat moment vlak achter de Cadillac van Sergio Pérez en kreeg te maken met tegenstrijdige signalen, wat uiteindelijk resulteerde in een onderzoek door de stewards.
Bortoleto legt situatie uit aan stewards
Bortoleto liet aan de stewards weten dat hij in eerste instantie reageerde op de fysieke safety car-borden en de gele vlaggen langs het asfalt, maar dat hij al snel twijfels kreeg over wat er nu echt aan de hand was. Op zijn dashboard verscheen immers geen enkele elektronische melding over een neutralisatie van de race, en over de boardradio kreeg hij vanuit de pitmuur te horen dat er helemaal geen safety car op de baan reed. Omdat hij geen kostbare plekken en tijd wilde inleveren door een foutief signaal langs de baan, besloot de Braziliaan 'Checo' in te halen.
Strikte naleving ondanks fout langs de baan
De stewards erkennen in hun rapport weliswaar dat de foutieve meldingen van de marshals zorgden voor de ontstane verwarring, maar gaan niet mee in de lezing van Bortoleto. Een gezwaaide gele vlag geldt binnen de reglementen namelijk te allen tijde als een opzichzelfstaande veiligheidswaarschuwing die strikt opgevolgd moet worden, ongeacht wat er verder aan signalen doorkomen op het stuur, via de boardradio of elders op de baan. Dit heeft de FIA in een statement laten weten.
Omdat vaststaat dat er daadwerkelijk een gele vlag hing toen de inhaalactie van Bortoleto op Pérez plaatsvond, ontkwam de Audi-coureur niet aan een straf. Door een extra tien seconden aan zijn broek, zakte hij terug van P13 naar P15.
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