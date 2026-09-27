Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"
Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"Maak ons je Google-favoriet
Bradley Lord heeft teruggeblikt op de zenuwslopende overwinning van George Russell tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Daarin zat Max Verstappen de Brit tot de allerlaatste meters op de hielen. De adjunct-teambaas van Mercedes wijst naar de opvallende data die hij zag bij Verstappen, die uiteindelijk slechts 0.196 seconden tekortkwam op Russell.
De overwinning betekende de derde seizoenszege voor Russell, die bovendien zijn allereerste Grand Slam uit zijn loopbaan veiligstelde door van start tot finish aan de leiding te gaan en de snelste raceronde te klokken. Toch leek een zege lange tijd geen vanzelfsprekendheid toen Verstappen zich na een start vanaf de achtste plaats knap een weg naar voren baande en zich aan de staart van de leidende Mercedes meldde.
Lord zag Verstappen toeslaan als een haai
Bradley Lord vertelt in gesprek met Sky Sports F1 dat de race in eerste instantie volgens het ideale scenario leek te verlopen, totdat het veld weer werd samengebracht: "Het ontvouwde zich allemaal precies zoals we hadden gehoopt in ons meest optimistische strategisch plan. George kon vooraan gewoon wegrijden, het gat vergroten en had de volledige controle. Maar toen na die herstart rook Max plotseling zijn kans. Hij is als een haai met bloed in het water. Plotseling is hij er.
De adjunct-teambaas kon de data bijna niet geloven. "George kon nog wel elke keer een halve seconde winnen in het middelste deel van het circuit. Daarna trok het, als een soort bungeecord, Max terug in de slipstream. George wist elke ronde letterlijk een halve seconde op hem te winnen door het middelste deel van het circuit, maar als je naar de GPS-trace kijkt, gaat het plotseling bijna verticaal wanneer de slipstream Max terugtrekt."
Russell hield stand onder maximale druk
Russell kreeg vanaf de pitmuur dan ook de zwaarst mogelijke opdracht mee om de Mercedes uit de vangrails te houden en tegelijkertijd de aanvallen af te slaan. "De druk was dus heel, heel hoog voor George. Eén fout en de overwinning zou weg zijn geweest, maar hij maakte er geen enkele. En zelfs in de laatste ronde schoot onze bloeddruk omhoog, toen we Valtteri [Bottas] in de muur zagen staan met een dubbele gele vlag. George zei dat hij de turbodruk had verloren, en het leek erop dat we op het allerlaatste moment konden verliezen, maar gelukkig was dat niet het geval. Dus, twee tienden... Maar twee tienden was genoeg."
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