close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock

Strafpunten F1: Sainz krijgt extra straf na Grand Prix van Azerbeidzjan

Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock — Foto: © IMAGO

Strafpunten F1: Sainz krijgt extra straf na Grand Prix van Azerbeidzjan

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Bahrein in Maleisië.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

Strafpunten in Grand Prix van Azerbeidzjan

Lewis Hamilton kreeg een reprimande voor het blokkeren van Liam Lawson in de tweede vrije training. Sergio Pérez hield Oscar Piastri op in de kwalificatie, waardoor de Cadillac-coureur twee plekken naar achter werd gezet op de grid. Carlos Sainz was niet genoeg afgeremd voor gele vlaggen in de kwalificatie en ging zelfs vijf posities naar achter. Naast de gridstraf kreeg hij ook nog twee strafpunten aan zijn broek. Franco Colapinto heeft een gridstraf voor Maleisië gekregen na het veroorzaken van de veelbesproken crash in Azerbeidzjan, maar strafpunten kreeg hij hier niet voor. Gabriel Bortoleto zakte van P13 naar P15 na een tijdstraf van tien seconden voor het inhalen onder geel, maar ook dit had geen verdere strafpunten tot gevolg.

Bij Alexander Albon zijn twee strafpunten weggevallen voor de crash met Colapinto in Bakoe vorig jaar.

Mercedes

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Kimi Antonelli1Hongarije 2026 (kwalificatie)125 juli 2027Te hard rijden onder geel
George Russell0
Related image
Related image

Ferrari

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lewis Hamilton1São Paulo 202519 nov. 2026Veroorzaken botsing met Colapinto
Charles Leclerc0
Related image
Related image

McLaren

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Lando Norris0
Oscar Piastri2São Paulo 202529 nov. 2026Veroorzaken botsing met Antonelli
Related image
Related image

Red Bull Racing

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Max Verstappen0
Isack Hadjar0
Related image
Related image

Racing Bulls

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Liam Lawson3São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025
Nederland 2026		1
1
1		8 nov. 2026
7 dec. 2026
23 aug. 2027		Veroorzaken botsing met Bearman
Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman
Te hard rijden onder geel
Arvid Lindblad2Nederland 2026223 aug. 2027Gasly inhalen onder geel
© Red Bull Content Pool
© Red Bull Content Pool

Alpine

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Pierre Gasly0
Franco Colapinto4Barcelona 2026
Nederland 2026
Nederland 2026		1
2
1		14 juni 2027
23 aug. 2027
23 aug. 2027		Te hard rijden onder geel
Tsunoda inhalen onder geel
Te hard rijden onder geel
Related image
Related image

Haas

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Ollie Bearman2São Paulo 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		1
1		8 nov. 2026
7 dec. 2026		Buiten de baan duwen Lawson
Meermaals veranderen van richting
Esteban Ocon0
Related image
Related image

Audi

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Nico Hülkenberg0
Gabriel Bortoleto2Las Vegas 2025222 nov. 2026Veroorzaken botsing met Stroll
Related image
Related image

Williams

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Alexander Albon1Las Vegas 2025122 nov. 2026Veroorzaken botsing met Hamilton
Carlos Sainz4Austin 2025
Azerbeidzjan 2026 (kwalificatie)		2
2		19 okt. 2026
25 sep. 2027		Veroorzaken botsing met Antonelli
Te hard rijden onder geel
Related image
Related image

Aston Martin

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Fernando Alonso0
Lance Stroll3Austin 2025 (Sprint)
Abu Dhabi 2025		2
1		18 okt. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Ocon
Meermaals veranderen van richting
Related image
Related image

Cadillac

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Valtteri Bottas0
Sergio Pérez0
Related image
Related image

Niet langer actieve coureurs

CoureurTotaalWaarPuntenVervaldatumReden
Jack Doohan0
Yuki Tsunoda3São Paulo 2025
Abu Dhabi 2025		2
1		9 nov. 2026
7 dec. 2026		Veroorzaken botsing met Stroll
Meermaals veranderen van richting

Related image
Related image
Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
Bekijk volledige biografie

Gerelateerd

Mercedes FIA Carlos Sainz Williams Kimi Antonelli Grand Prix van Azerbeidzjan

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Stewards delen meerdere straffen uit na vijf incidenten in GP Azerbeidzjan

Stewards delen meerdere straffen uit na vijf incidenten in GP Azerbeidzjan

  • Gisteren 18:39
  • 5
Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap Recap

Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap

  • Gisteren 21:52
  • 4
Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'

Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'

  • Vandaag 09:37
  • 15
F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen bovenaan in Red Bull één-twee in DOTD-award

F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen bovenaan in Red Bull één-twee in DOTD-award

  • 36 minuten geleden
Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"

Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"

  • 2 uur geleden
  • 4
FIA geeft fout met safety car-borden toe, maar deelt toch straf uit in Azerbeidzjan

FIA geeft fout met safety car-borden toe, maar deelt toch straf uit in Azerbeidzjan

  • 2 uur geleden

Net binnen

15:26
Verstappen over uitdaging in titanenstrijd met Russell: "Ik heb een paar muurtjes gekust"
14:54
F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen bovenaan in Red Bull één-twee in DOTD-award
14:18
Alpine slaat alarm na nieuwe zee haatreacties: 'Dit veroordelen wij sterk"
13:05
Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"
12:32
FIA geeft fout met safety car-borden toe, maar deelt toch straf uit in Azerbeidzjan
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan Samenvatting

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

Gisteren 14:44 18
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

21 september 2026 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

21 september 2026 15:47
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend" GT World Challenge op Zandvoort

Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"

21 september 2026 12:32
Ontdek het op Google Play
x