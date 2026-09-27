De strafpunten van iedere coureur in de Formule 1 worden na ieder raceweekend in dit artikel bijgewerkt. We blikken vooruit op hoe iedereen er voor staat richting de Grand Prix van Bahrein in Maleisië.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. In 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan, maar nu in 2026 lijken de stewards juist meer vergevingsgezind.

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Strafpunten in Grand Prix van Azerbeidzjan

Lewis Hamilton kreeg een reprimande voor het blokkeren van Liam Lawson in de tweede vrije training. Sergio Pérez hield Oscar Piastri op in de kwalificatie, waardoor de Cadillac-coureur twee plekken naar achter werd gezet op de grid. Carlos Sainz was niet genoeg afgeremd voor gele vlaggen in de kwalificatie en ging zelfs vijf posities naar achter. Naast de gridstraf kreeg hij ook nog twee strafpunten aan zijn broek. Franco Colapinto heeft een gridstraf voor Maleisië gekregen na het veroorzaken van de veelbesproken crash in Azerbeidzjan, maar strafpunten kreeg hij hier niet voor. Gabriel Bortoleto zakte van P13 naar P15 na een tijdstraf van tien seconden voor het inhalen onder geel, maar ook dit had geen verdere strafpunten tot gevolg.

Bij Alexander Albon zijn twee strafpunten weggevallen voor de crash met Colapinto in Bakoe vorig jaar.

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Kimi Antonelli 1 Hongarije 2026 (kwalificatie) 1 25 juli 2027 Te hard rijden onder geel George Russell 0 – – – –

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lewis Hamilton 1 São Paulo 2025 1 9 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Colapinto Charles Leclerc 0 – – – –

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lando Norris 0 – – – – Oscar Piastri 2 São Paulo 2025 2 9 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Antonelli

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 0 – – – – Isack Hadjar 0 – – – –

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Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Liam Lawson 3 São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025

Nederland 2026 1

1

1 8 nov. 2026

7 dec. 2026

23 aug. 2027 Veroorzaken botsing met Bearman

Onvoorspelbaar rijgedrag jegens Bearman

Te hard rijden onder geel Arvid Lindblad 2 Nederland 2026 2 23 aug. 2027 Gasly inhalen onder geel

© Red Bull Content Pool

Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Pierre Gasly 0 – – – – Franco Colapinto 4 Barcelona 2026

Nederland 2026

Nederland 2026 1

2

1 14 juni 2027

23 aug. 2027

23 aug. 2027 Te hard rijden onder geel

Tsunoda inhalen onder geel

Te hard rijden onder geel

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Ollie Bearman 2 São Paulo 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 1

1 8 nov. 2026

7 dec. 2026 Buiten de baan duwen Lawson

Meermaals veranderen van richting Esteban Ocon 0 – – – –

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Audi

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 0 – – – – Gabriel Bortoleto 2 Las Vegas 2025 2 22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

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Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 1 Las Vegas 2025 1 22 nov. 2026 Veroorzaken botsing met Hamilton Carlos Sainz 4 Austin 2025

Azerbeidzjan 2026 (kwalificatie) 2

2 19 okt. 2026

25 sep. 2027 Veroorzaken botsing met Antonelli

Te hard rijden onder geel

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Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 0 – – – – Lance Stroll 3 Austin 2025 (Sprint)

Abu Dhabi 2025 2

1 18 okt. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Ocon

Meermaals veranderen van richting

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Cadillac

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Valtteri Bottas 0 – – – – Sergio Pérez 0 – – – –

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Niet langer actieve coureurs

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Jack Doohan 0 – – – – Yuki Tsunoda 3 São Paulo 2025

Abu Dhabi 2025 2

1 9 nov. 2026

7 dec. 2026 Veroorzaken botsing met Stroll

Meermaals veranderen van richting

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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