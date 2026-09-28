Oscar Piastri kende afgelopen zaterdag een dramatische middag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Australische coureur van McLaren leek lange tijd op weg naar een zekere podiumplaats, maar zag zijn race volledig in het water vallen na een kostbare en onverklaarbare fout in de eerste bocht van het Baku City Circuit. Piastri reed geruime tijd comfortabel op de tweede positie in de straten van Bakoe, tot hij na een herstart plotseling beide voorbanden blokkeerde. De McLaren-rijder schoot rechtdoor de uitloopstrook in, zakte terug van plek drie naar vijftien en kwam uiteindelijk als veertiende over de streep.

De chaos in de wedstrijd begon met een zware klap van Alex Albon, die zijn Williams in de bandenstapels parkeerde en daarmee de eerste Safety Car-fase van de race veroorzaakte. Vanaf de tweede positie kreeg Piastri over de boordradio een duidelijke waarschuwing mee van race-engineer Tom Stallard: "Deze Red Bulls kunnen een probleem vormen. We willen proberen ze buiten bereik te houden." Max Verstappen wist Piastri na de hervatting al snel te passeren, waarna een harde crash van Franco Colapinto – waarbij ook teammaat Lando Norris betrokken raakte – leidde tot een tweede neutralisatie.

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Piastri tast in het duister over plotselinge fout

Bij de tweede herstart moest Piastri direct flink in de verdediging tegen de aanstormende Isack Hadjar in de Red Bull. Dat ging bij het aanremmen van bocht één echter helemaal mis. De jonge coureur begrijpt zelf nog altijd weinig van het moment waarop beide voorwielen tegelijk blokkeerden. Tegenover onder andere PlanetF1.com doet hij zijn verhaal: "Ik moet ernaar gaan kijken, want het was een beetje raar om beide voorbanden zomaar in één keer te blokkeren. Ik had niet het idee dat ik iets spectaculairs deed. Uiteraard reed ik op een andere lijn dan normaal omdat ik aan het verdedigen was. Ik weet dus niet of ik op een bolling in het wegdek zat of zoiets, maar het was zeker een verrassing voor me."

Door de stuurfout veranderde een mogelijke bokaal in een race in de achterhoede. Piastri wist zich na zijn uitstapje in de uitloopstrook nog één positie naar voren te knokken, maar finishte de race uiteindelijk op de veertiende plek, wat de voorlaatste positie van de geklasseerde coureurs betekende. "Het is behoorlijk pijnlijk om hier nog helemaal niets aan over te houden", aldus de McLaren-coureur, die zichtbaar teleurgesteld was over het mislopen van WK-punten.

Bandenproblemen nekken McLaren in Bakoe

Piastri vraagt zich bovendien af of hij zonder die remfout Hadjar wel achter zich had weten te houden om het podium te halen. De topsnelheid van de Red Bulls lag immers ontzettend hoog op de lange rechte stukken van het stratencircuit, terwijl McLaren worstelde met het rubber. "Toen Max er eenmaal voorbij was, had ik hem toch nooit meer teruggepakt, maar het was interessant geweest om te zien of ik Hadjar achter me had kunnen houden", blikt hij terug op de strijd op de baan.

De balans op de mediumbanden bleek een fikse tegenvaller voor het team uit Woking. De Australiër legt uit: "Eerlijk gezegd denk ik dat het waarschijnlijk heel lastig was geworden. Het is lastig te beoordelen op de mediumband omdat die zwaar beschadigd raakte met platte vlakken, maar ik voelde me op het mediumrubber lang niet zo goed als op de zachte band. Dus ja, ik denk dat we in potentie vierde hadden kunnen worden. Maar het is één ding om te zeggen wat had gekund, en iets anders waar we daadwerkelijk zijn geëindigd."

Grote achterstand in WK-klassement

Door de nulscore in Azerbeidzjan ziet Piastri het gat naar de top van het wereldkampioenschap gigantisch groot worden. De race werd vanaf poleposition gewonnen door George Russell, die de aandringende Verstappen met minder dan twee tienden achter zich wist te houden, terwijl Kimi Antonelli als vijfde over de finishlijn kwam. Piastri staat momenteel op een zevende plaats in de stand om het wereldkampioenschap met een puntentotaal van 120. Daarmee kijkt hij inmiddels tegen een achterstand van liefst 182 punten aan op kampioenschapsleider Antonelli, die op 302 punten staat.

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