Peter Windsor heeft in een video op zijn YouTube-kanaal geen spaan heel gelaten van Franco Colapinto en Lando Norris. Het tweetal botste afgelopen zaterdag hard tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Waar Colapinto na de herstart vol op teamgenoot Pierre Gasly klapte en zo ook Norris van de baan veegde, eiste de Britse McLaren-rijder direct een schorsing voor de man uit Buenos Aires. Windsor is het eens met die strafeis, maar spaart Norris allerminst en noemt diens eigen actie "totaal voorspelbaar."

Het raceweekend in Bakoe verliep vanaf de kwalificatie al uitermate stroef voor Norris. Het team van McLaren introduceerde een groot upgradepakket dat niet het gewenste effect sorteerde, waardoor de Brit voor het eerst in maanden achter teamgenoot Oscar Piastri reed. Een fout van Norris in Q3 zorgde bovendien voor een gele vlag waar onder meer Max Verstappen en Carlos Sainz hinder van ondervonden. Hoewel Norris vanaf de vijfde startplek sterk vertrok, viel hij gaandeweg terug achter Isack Hadjar, Verstappen en Lewis Hamilton. Na een fikse remfout in bocht één passeerden ook Pierre Gasly en Kimi Antonelli hem, waardoor Norris terugviel naar de negende positie, vlak voor Colapinto.

Artikel gaat verder onder video

Windsor eist schorsing voor Colapinto

Colapinto veroorzaakte vervolgens chaos toen het veld na een neutralisatie door een crash van Alexander Albon weer werd losgelaten. Norris waagde bij de herstart een inhaalactie buitenom bij Gasly, maar Colapinto verremde zich aan de binnenkant volledig. De coureur van Alpine ramde zijn eigen teamgenoot, waarna ook Norris werd meegesleept en alle drie de wagens met averij uitvielen. Norris liet voor de camera's van onder andere F1TV weten dat Colapinto "niet in de Formule 1 thuishoort" en minimaal een race geschorst had moeten worden.

In gesprek met Cameron CC op zijn YouTube-kanaal ondersteunt Windsor de felle kritiek aan het adres van de Argentijnse rijder. "Ik ben het voor de volle honderd procent met hem eens", vertelt de analist onomwonden. "Colapinto moet absoluut een race worden geschorst. Je weet nooit wat er bij een ongeluk gebeurt. Mensen hadden gewond kunnen raken. Dit was belachelijk, ronduit belachelijk." De analist meent dat de coureur niks te zoeken heeft in de koningsklasse en stelt vast dat de zachte banden het veld veel meer houvast gaven dan de mediums.

Windsor kraakt race-inzicht van Norris

Windsor vindt tegelijkertijd dat Norris allerminst vrijuit gaat en kraakt het gebrek aan vooruitziende blik bij de Brit genadeloos af. Volgens de voormalig teammanager van Williams ontbreekt het Norris aan de benodigde zelfkritiek om dit soort situaties te vermijden. "Ik wil Lando niet de schuld geven, maar als hij dit echt denkt en als hij weet hoe gevaarlijk Colapinto kan zijn, waarom zou je je dan in zo'n positie brengen aan de buitenkant van de twee Alpines?" vraagt de expert zich hardop af.

De analist legt uit dat het gedrag van Colapinto volstrekt voorspelbaar was gezien diens gewoontes op de baan: "Colapinto probeert altijd laat te remmen. Dat doet hij altijd aan de buitenkant, maar hij zat nu niet aan de buitenkant. Hij zou dus altijd moeite gaan hebben om grip te vinden, zeker omdat hij altijd laat remt. Als dit Lewis Hamilton en Isack Hadjar waren geweest, had je kunnen zeggen dat je buitenom probeert in te halen, maar niet met Colapinto aan de binnenkant. Het is toch heel duidelijk wat Colapinto zou doen, nietwaar? Ik vond dit totaal voorspelbaar."

De lessen van Niki Lauda

Norris toont volgens Windsor hiermee aan dat hij de race-intelligentie mist om situaties meerdere stappen vooruit in te schatten. De analist trekt een vergelijking met andere rijders op de grid en verwijst naar de erfenis van drievoudig kampioen Niki Lauda: "Je moet andere coureurs kunnen lezen. Pierre Gasly zou dit nooit doen, maar het is heel duidelijk dat Colapinto dit zou doen, net als Esteban Ocon. Als je meerdere wereldtitels wil winnen, moet je alle alinea's uit het boek van Niki Lauda lezen hoe je wereldtitels kunt winnen. Dat is een spreekwoordelijk boek, geen echt boek."

Volgens de voormalig teammanager staat in dat spreekwoordelijke handboek met dikgedrukte hoofdletters beschreven dat het kampioenschap niet alleen draait om het niet raken van anderen, maar dat je er te allen tijde zelf voor moet zorgen dat rivalen jou niet kunnen uitschakelen.

Gerelateerd