Waarom wordt de Grand Prix van Bahrein 2026 verreden op het Sepang International Circuit in Maleisië in plaats van op het Bahrain International Circuit in Sakhir? De opmerkelijke verhuizing naar de baan nabij Kuala Lumpur vormt het rechtstreekse gevolg van de aanhoudende geopolitieke spanningen en gewapende conflicten in het Midden-Oosten, waarbij Iran betrokken raakte.

De race in de Golfregio stond oorspronkelijk gepland voor het weekend van 10 tot en met 12 april als de vierde ronde van het wereldkampioenschap, maar moest halverwege maart samen met de Grand Prix van Saoedi-Arabië van de kalender worden gehaald. Iraanse aanvallen raakten destijds cruciale faciliteiten in Bahrein, waaronder brandstofopslagplaatsen op slechts enkele kilometers afstand van het circuit. Daardoor raakte het regionale vliegverkeer zwaar ontregeld en kon de veiligheid ter plaatse niet langer worden gegarandeerd. Aangezien een vervangende Europese race op korte termijn logistiek niet haalbaar bleek, ontstond er in de lente een gat van vijf weken tussen de wedstrijden in Japan en Miami. De plannen om alsnog een volwaardige vervangende locatie aan te wijzen, kregen in juli definitief groen licht.

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Vergelijking locaties

Formula 1-topman Stefano Domenicali legde eerder uit dat de beslissing om uit te wijken naar Azië onvermijdelijk was door de aanhoudende instabiliteit. "Hoewel dit een moeilijke beslissing was om te nemen, is het helaas in dit stadium de juiste gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten", verklaarde Domenicali over het besluit om de oorspronkelijke voorjaarsdatum te schrappen. De organisatie vond uiteindelijk een oplossing door Sepang in het najaar te plaatsen tussen de wedstrijden in Bakoe en Singapore. "Opnieuw heeft de sport laten zien dat zij in staat is zich aan te passen, oplossingen te vinden en te leveren, en daarmee een spannend moment te creëren voor iedereen die Formula 1 volgt", besloot Domenicali.

Samenwerking Sepang

FIA-president Mohammed Ben Sulayem benadrukte dat de totstandkoming van deze opvallende verhuizing te danken is aan internationaal topoverleg. Het was volgens Ben Sulayem "een bewijs is van onze nauwe relatie met de Motorsports Association of Malaysia, de aanhoudende inzet van de Maleisische regering en de kracht van internationale samenwerking binnen onze sport." Door het gezamenlijke akkoord keert het Formule 1-circus na negen seizoenen afwezigheid terug op Sepang, waar de sport tussen 1999 en 2017 een vaste waarde was op de racekalender.

Ondanks het feit dat er daadwerkelijk in Maleisië geracet wordt, blijft het koninkrijk Bahrein optreden als de officiële gastheer en de voornaamste financiële begunstigde van het evenement. De officiële naam van de zestiende race van het seizoen luidt 'Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia', waarbij de nationale luchtvaartmaatschappij van Bahrein als titelsponsor verbonden blijft en directe vliegverbindingen verzorgt tussen Bahrein en Kuala Lumpur. Toegangskaarten worden direct verkocht via de officiële kanalen van het Bahrain International Circuit, dat tevens de ticketprijzen vaststelt en de inkomsten ontvangt.

Terugkeer op kalender

Shaikh Salman bin Isa Al Khalifa liet in de officiële aankondiging weten dat de unieke opzet van de verplaatste wedstrijd voor veel enthousiasme zorgt onder de autosportfans. De topman van het Bahrein International Circuit blikte tevreden vooruit op de grote belangstelling: "De feedback van fans en betrokkenen in de sport sinds we The Bahrain Grand Prix in Malaysia hebben aangekondigd, is ongelooflijk geweest. Fans hebben nu de kans om ervoor te zorgen dat ze deel uitmaken van dit unieke stukje F1-geschiedenis."

Op de 5,543 kilometer lange omloop in Sepang moeten de coureurs 56 ronden afleggen om tot de totale raceafstand van 310,418 kilometer te komen. De Maleisische baan leverde door de jaren heen al volop memorabele momenten op, zoals de terugkeer van Michael Schumacher na een beenbreuk in 1999 en het stilvallen van de motor van Lewis Hamilton in 2016. De laatste Formule 1-race op het circuit werd in 2017 gewonnen door Max Verstappen, terwijl Sebastian Vettel met vier overwinningen nog altijd de recordhouder is op de baan. Met nieuwe updates op komst bij onder meer Mercedes en logistieke voordelen dankzij de ligging naast Singapore, maakt het veld zich klaar voor een bijzondere editie van de Grand Prix van Bahrein in Zuidoost-Azië.

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