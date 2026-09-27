Stroll weigert instructies marshals en krijgt veel kritiek na uitlekken beelden
Stroll weigert instructies marshals en krijgt veel kritiek na uitlekken beeldenMaak ons je Google-favoriet
Lance Stroll is zwaar onder vuur komen te liggen na een incident met vrij onbeleefd gedrag jegens de vrijwillige marshals tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, zoals op deze uitgelekte beelden is te zien.
De Canadese coureur viel afgelopen zaterdag al in ronde 9 uit met een probleem aan de waterdruk, waarna hij zijn Aston Martin langs de baan parkeerde en weigerde te wachten tot de sessie voorbij was. Beelden tonen aan dat Stroll zich achter de hekken op een ongeduldige en dwingende wijze richtte tot de aanwezige officials, wat hem op forse kritiek is komen te staan.Op een stratencircuit zoals in Baku schrijven de veiligheidsprocedures strikt voor dat gestrande coureurs op een veilige post moeten wachten tot de baan weer volledig is vrijgegeven of de sessie is afgevlagd. Stroll had daar echter geen trek in en zocht direct de confrontatie op achter het hekwerk. Terwijl de lokale baanposten probeerden de situatie netjes te beheren, gebaarde de coureur herhaaldelijk met zijn handen en eiste hij om per direct te vertrekken en een communicatieradio te krijgen.
Woordenwisseling
Stroll liet zijn frustraties over de situatie duidelijk merken aan de twee marshals die hem ter plekke opvingen en maakte op dwingende toon duidelijk dat hij niet van plan was om op zijn plek te blijven tot de race ten einde was. "Ga, ga, ga, ga! Alsjeblieft, geen handtekening vragen. Ik blijf hier niet wachten. Ik blijf hier niet wachten om een handtekeningenpersoon te zijn. Kun je me een handtekening geven? Kun je me een handtekening geven? Alsjeblieft, nee", riep Stroll tegen de officials terwijl hij aandrong op een snelle aftocht en om een radio vroeg.
Stroll vervolgde: "Ik wacht hier niet tot het einde van de sessie, ik ben hier weg, geef me de radio.' Het gedrag van Stroll leidde direct tot felle veroordelingen en flinke kritieken online: "Voorbeeld nummer 1 miljoen van vaderskindje Lance Stroll die zich gedraagt als een onbeleefde en verwende kwelgeest. De man heeft waarschijnlijk nog nooit in zijn leven het woord 'nee' gehoord. Een herinnering: marshals zijn vrijwilligers voor onze sport!" Marshals vervullen immers op vrijwillige basis een cruciale rol voor de veiligheid in de Formule 1.
Contrast
Oscar Piastri liet vorig jaar zien hoe een coureur in exact dezelfde situatie op het stratencircuit van Bakoe hoort te handelen. Nadat de McLaren-coureur destijds strandde, bleef hij zonder morren geduldig wachten bij de marshals tot het einde van de race, zoals de veiligheidsprotocollen van de autosportbond voorschrijven. Het geduld en het respect dat Piastri destijds toonde richting de vrijwilligers staat dan ook in schril contrast met het misbaar en de dwingende houding die Stroll afgelopen zaterdag liet zien. Voor Stroll was het incident de zoveelste domper in een toch al moeizaam verlopend weekend in Azerbeidzjan. Nadat hij de Grand Prix al vanuit de achterhoede moest aanvangen door een gridstraf van twintig plaatsen voor het overschrijden van zijn poule aan motoronderdelen, betekende het mechanische defect in ronde 9 alweer zijn elfde DNF in vijftien races tijd.
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