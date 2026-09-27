close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Charles Leclerc, Ferrari, Azerbaijan, 2026

Leclerc verspreekt zich over Ferrari-motor: perschef kan ogen niet geloven

Charles Leclerc, Ferrari, Azerbaijan, 2026 — Foto: © IMAGO

Leclerc verspreekt zich over Ferrari-motor: perschef kan ogen niet geloven

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Charles Leclerc heeft afgelopen zaterdag na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan per ongeluk vertrouwelijke technische details over de krachtbron van Ferrari verklapt. De coureur bevestigde in de paddock van Baku dat hij met de nieuwste ADUO 2-specificatie van het Italiaanse team reed, waarna een veelzeggende reactie volgde van zijn persvoorlichter.

Toen Leclerc tijdens de persmomenten na de race de directe vraag kreeg met welke motorspecificatie hij precies reed op het stratencircuit, gaf hij zonder aarzeling openheid van zaken. Direct na zijn antwoord keek hij echter naar zijn vrouwelijke PR-begeleidster, die zichtbaar haar hoofd schudde en hem een vernietigende blik toewierp. Leclerc wendde daarop snel zijn blik af en realiseerde zich ter plekke dat hij vertrouwelijke informatie op straat had gegooid die de Scuderia liever binnenskamers had gehouden.

Ongemakkelijk moment

Tijdens het interview bij Sky Sports liet Leclerc er in eerste instantie geen twijfel over bestaan welke motor er achterin zijn bolide lag, al sloeg de twijfel meteen toe. "Ik had de nieuwste versie, ADUO 2. Ik weet niet of ik iets zeg wat ik niet zou moeten... maar ik dacht dat jullie het al wisten", verklaarde hij voor de camera. Leclerc kwam in de straten van Baku uiteindelijk als vierde over de streep. Ondanks de inzet van de geüpgradede krachtbron, die naar verluidt zo'n 15 tot 18 pk extra levert ten opzichte van de basiskrachtbron, slaagde hij er niet in om het topsnelheidstekort ten opzichte van de concurrentie volledig te overbruggen, waardoor een podiumklassering buiten bereik bleef.

Ferrari-krachtbronnen

Het team probeert de precieze toewijzing van de motoren al weken angstvallig stil te houden na eerdere tegenslagen. Leclerc crashte tijdens de Grand Prix van Italië op Monza al in de tweede ronde hard van de baan, waardoor zijn exemplaar van de ADUO 2-motor terug naar Maranello moest voor een grondige inspectie. Tijdens het daaropvolgende raceweekend in Madrid moest hij daardoor noodgedwongen teruggrijpen op de oudere specificatie, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton wél de beschikking had over de nieuwste update. Na uitgebreid technisch onderzoek bleek de gecrashte krachtbron echter heelhuids te zijn gebleven en kon deze voor het raceweekend in Azerbeidzjan alsnog opnieuw in gebruik worden genomen. Met de openhartige uitspraak voor de camera maakte Leclerc echter in één klap een einde aan alle geheimhouding die de communicatieafdeling van het team zo zorgvuldig had opgebouwd.

Gerelateerd

Ferrari Charles Leclerc Grand Prix van Azerbeidzjan Bakoe

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'

Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'

  • Vandaag 09:37
  • 18
Antonelli richting P5 met veel vloerschade: "Deed mijn best om uit de problemen te blijven"

Antonelli richting P5 met veel vloerschade: "Deed mijn best om uit de problemen te blijven"

  • 26 minuten geleden
Verstappen over uitdaging in titanenstrijd met Russell: "Ik heb een paar muurtjes gekust"

Verstappen over uitdaging in titanenstrijd met Russell: "Ik heb een paar muurtjes gekust"

  • 3 uur geleden
Minister Argentinië mengt zich in ruzie over crash Colapinto en beschuldigt Norris

Minister Argentinië mengt zich in ruzie over crash Colapinto en beschuldigt Norris

  • Vandaag 10:44
  • 4
Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap Recap

Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap

  • Gisteren 21:52
  • 4
F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen bovenaan in Red Bull één-twee in DOTD-award

F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen bovenaan in Red Bull één-twee in DOTD-award

  • Vandaag 14:54

Net binnen

18:54
Antonelli richting P5 met veel vloerschade: "Deed mijn best om uit de problemen te blijven"
18:20
Weerbericht GP Bahrein in Sepang: tropische buien bedreigen F1-weekend
17:45
'Ocon ziet in Aston Martin en Cadillac kansen om op de Formule 1-grid te blijven'
16:34
Oud-voetballer Sergio Agüero mengt zich in Norris/Colapinto-rel na Bakoe
16:01
Horner hunkert naar F1-terugkeer: "Toto's haar moet door de f***ing war worden geschud"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan Samenvatting

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

Gisteren 14:44 18
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

21 september 2026 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

21 september 2026 15:47
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend" GT World Challenge op Zandvoort

Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"

21 september 2026 12:32
Ontdek het op Google Play
x