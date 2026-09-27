Leclerc verspreekt zich over Ferrari-motor: perschef kan ogen niet geloven
Leclerc verspreekt zich over Ferrari-motor: perschef kan ogen niet gelovenMaak ons je Google-favoriet
Charles Leclerc heeft afgelopen zaterdag na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan per ongeluk vertrouwelijke technische details over de krachtbron van Ferrari verklapt. De coureur bevestigde in de paddock van Baku dat hij met de nieuwste ADUO 2-specificatie van het Italiaanse team reed, waarna een veelzeggende reactie volgde van zijn persvoorlichter.
Toen Leclerc tijdens de persmomenten na de race de directe vraag kreeg met welke motorspecificatie hij precies reed op het stratencircuit, gaf hij zonder aarzeling openheid van zaken. Direct na zijn antwoord keek hij echter naar zijn vrouwelijke PR-begeleidster, die zichtbaar haar hoofd schudde en hem een vernietigende blik toewierp. Leclerc wendde daarop snel zijn blik af en realiseerde zich ter plekke dat hij vertrouwelijke informatie op straat had gegooid die de Scuderia liever binnenskamers had gehouden.
Ongemakkelijk moment
Tijdens het interview bij Sky Sports liet Leclerc er in eerste instantie geen twijfel over bestaan welke motor er achterin zijn bolide lag, al sloeg de twijfel meteen toe. "Ik had de nieuwste versie, ADUO 2. Ik weet niet of ik iets zeg wat ik niet zou moeten... maar ik dacht dat jullie het al wisten", verklaarde hij voor de camera. Leclerc kwam in de straten van Baku uiteindelijk als vierde over de streep. Ondanks de inzet van de geüpgradede krachtbron, die naar verluidt zo'n 15 tot 18 pk extra levert ten opzichte van de basiskrachtbron, slaagde hij er niet in om het topsnelheidstekort ten opzichte van de concurrentie volledig te overbruggen, waardoor een podiumklassering buiten bereik bleef.
Ferrari-krachtbronnen
Het team probeert de precieze toewijzing van de motoren al weken angstvallig stil te houden na eerdere tegenslagen. Leclerc crashte tijdens de Grand Prix van Italië op Monza al in de tweede ronde hard van de baan, waardoor zijn exemplaar van de ADUO 2-motor terug naar Maranello moest voor een grondige inspectie. Tijdens het daaropvolgende raceweekend in Madrid moest hij daardoor noodgedwongen teruggrijpen op de oudere specificatie, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton wél de beschikking had over de nieuwste update. Na uitgebreid technisch onderzoek bleek de gecrashte krachtbron echter heelhuids te zijn gebleven en kon deze voor het raceweekend in Azerbeidzjan alsnog opnieuw in gebruik worden genomen. Met de openhartige uitspraak voor de camera maakte Leclerc echter in één klap een einde aan alle geheimhouding die de communicatieafdeling van het team zo zorgvuldig had opgebouwd.
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