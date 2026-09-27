Lando Norris is bedolven onder een massale stroom beledigingen en haatberichten vanuit Argentinië na zijn felle kritiek op Franco Colapinto. Iets waar ook oud-voetballer Sergio Agüero aan meedoet.

De coureur van McLaren viel afgelopen zaterdag tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan uit na een botsing die door de Argentijn werd veroorzaakt en liet na afloop zijn frustraties de vrije loop, waarna supporters massaal verhaal kwamen halen onder zijn berichten. De commotie breidde zich in razend tempo uit doordat ook prominente Argentijnse publieke figuren, onder wie oud-voetballer Sergio Agüero en minister van Buitenlandse Zaken Pablo Quirno, zich openlijk mengden in de felle reacties aan het adres van de Britse coureur. De nieuwste berichten van Norris werden overspoeld met honderden persoonlijke verwensingen in het Spaans, waarbij fans tevens beelden deelden van eerdere fouten uit zijn loopbaan en historische verwijzingen maakten naar de Falklandeilanden en WK-wedstrijden tussen beide landen.

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Kritiek op Colapinto

Colapinto verremde zich afgelopen zaterdag tijdens een herstart achter de safety car voor de eerste bocht, waardoor hij de zijkant van zijn teamgenoot Pierre Gasly ramde en Norris aan de buitenkant eveneens meenam in de crash. Alle drie de coureurs vielen uit door de opgelopen schade, waarna Colapinto direct de volledige schuld opeiste, toegaf dat hij een grote fout beging en publiekelijk zijn excuses maakte aan Gasly, Norris en de renstal. In de mediazone na de race hield Norris zich echter allerminst in tegenover de pers en riep hij op tot harde maatregelen vanuit de autosportbond. "Ik denk dat de FIA strenger moet zijn en bans moet uitdelen voor dit soort dingen. Het is gewoon onzorgvuldig van mensen. Het kost veel geld, al mijn onderdelen liggen nu in de prullenbak. Mensen moeten gewoon verbannen worden, want dat is geen rijden dat thuishoort in de Formule 1", luidt het harde oordeel van Norris.

Agüero mengt zich

Agüero reageerde direct op de situatie door onder een bericht van Norris een GIF van zichzelf te plaatsen waarin hij hoofdschuddend met de vinger zwaait om zijn steun aan zijn landgenoot te tonen, een reactie die al snel tienduizenden likes opleverde. Niet veel later mengde ook Quirno zich in de strijd door een foto te delen van een crash van Norris met diens teamgenoot Oscar Piastri in Canada. "Zeker, Lando Norris riep op tot een straf voor de coureur die in Montreal in 2025 in Oscar Piastri crashte. Ah, nee... toch", sneert Quirno naar de McLaren-rijder.

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