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Horner, Wolff, socials

Horner hunkert naar F1-terugkeer: "Toto's haar moet door de f***ing war worden geschud"

Horner, Wolff, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Horner hunkert naar F1-terugkeer: "Toto's haar moet door de f***ing war worden geschud"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Christian Horner denkt na over een terugkeer als teambaas in de Formule 1 en maakt er geen geheim van waarom hij dat zou willen doen. De voormalig voorman van Red Bull Racing wil niet alleen weer op de grid staan om op het allerhoogste niveau mee te vechten, maar heeft tevens de wens om het zijn oude rivaal en Mercedes-teambaas Toto Wolff weer flink lastig te maken.

Tijdens het laatste decennium waarin Horner aan het roer stond bij de Oostenrijkse renstal, ontstond er een felle en bittere rivaliteit met Wolff. Beide heren lieten zowel op als naast de baan regelmatig blijken dat ze niet elkaars grootste vrienden waren. Het kookpunt werd bereikt tijdens het zinderende F1-seizoen van 2021, toen Max Verstappen op controversiële wijze zijn allereerste wereldtitel binnensleepte ten koste van Lewis Hamilton. Sinds het vertrek van de Brit uit de paddock is de rust enigszins teruggekeerd rondom de topman van de Zilverpijlen, maar als het aan Horner ligt, komt daar snel verandering in.

Horner kan kritisch kijken naar F1-toekomst

Horner legt uit dat hij in de luxepositie zit waarin hij heel bewust kan kijken naar wat de toekomst hem brengt op autosportgebied. "Er komt een moment waarop het competitieve vermogen van een team zwaarder weegt dan andere egoïstische zaken", vertelde hij tegenover The Times. De Brit benadrukt dat hij geen haast heeft en pas wil instappen als het complete plaatje klopt.

Voor het geld of zijn maatschappelijke status hoeft hij niet terug te keren naar de pitmuur, maar de drang om terug te keren in de racerij is er nog altijd. "Ik bevind me in de zeer gelukkige positie dat ik het me kan veroorloven om kieskeurig te zijn. Als ik niets doe, kan ik hier blijven wonen voor de rest van de tijd die ik nog op deze planeet heb, en me alleen maar druk maken over de vraag of het gaat regenen en of het gras groen wordt of niet. Maar gaat dat mij voldoening geven? Nee. Ik heb nog altijd het gevoel dat er nog een dans te dansen valt."

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Rivaliteit met Wolff als grote motivatie

Horner steekt ondertussen niet onder stoelen of banken dat het weerzien met Wolff één van zijn belangrijkste redenen is om een rentree te overwegen. De voormalig teambaas en CEO van Red Bull Racing stelt dat de Oostenrijker het momenteel veel te makkelijk heeft zonder hem op het circuit en aast op een hervatting van de psychologische spelletjes. Volgens Horner zou een hernieuwde strijd precies zijn wat de Formule 1 nodig heeft. "Toto's haar moet weer eens flink door de f***ing war worden geschud. Hij heeft het te makkelijk zolang ik er niet ben. Dus waarom zou hij willen dat ik terugkom? Ik ga het hem waarschijnlijk moeilijker maken dan wie dan ook."

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