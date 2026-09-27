F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen bovenaan in Red Bull één-twee in DOTD-award
F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen bovenaan in Red Bull één-twee in DOTD-awardMaak ons je Google-favoriet
Net als de voorgaande jaren kunnen de fans ook tijdens iedere race van het Formule 1-seizoen 2026 weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.
De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.
Verstappen in Bakoe beloond met publieksprijs
George Russell schreef de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam, iets dat niet genoeg bleek voor de uitverkiezing bij de supporters. De fans beloonden Verstappen op P2 met de bekroning tot Driver of the Day. Hij kreeg maar liefst 26.6% van de stemmen. Isack Hadjar ontving 15.1% van de stemmen, nadat hij in zijn terugkeer belandde op het podium. Kimi Antonelli werd derde in de DOTD-rangorde met 12.6% van de stemmen voor Russell (12.4%) en Oscar Piastri (5.5%).
Driver Of The Day 2026
|Race
|Driver Of The Day
|Finishpositie
|Stemmen
|GP Australië
|Max Verstappen
|6
|30.0%
|GP China
|Kimi Antonelli
|1
|23.4%
|GP Japan
|Oscar Piastri
|2
|27.4%
|GP Miami
|Max Verstappen
|5
|26.3%
|GP Canada
|Lewis Hamilton
|2
|27.7%
|GP Monaco
|Kimi Antonelli
|1
|22.4%
|GP Barcelona-Catalonië
|Lewis Hamilton
|1
|51.9%
|GP Oostenrijk
|Max Verstappen
|2
|39.6%
|GP Groot-Brittannië
|Charles Leclerc
|1
|26.8%
|GP België
|Charles Leclerc
|2
|17.7%
|GP Hongarije
|Max Verstappen
|2
|18.9%
|GP Nederland
|Lando Norris
|1
|18.5%
|GP Italië
|Kimi Antonelli
|1
|39.9%
|GP Spanje
|Max Verstappen
|2
|23.5%
|GP Azerbeidzjan
|Max Verstappen
|2
|26.6%
|GP Bahrein
|–
|–
|–
|GP Singapore
|–
|–
|–
|GP Verenigde Staten
|–
|–
|–
|GP Mexico-Stad
|–
|–
|–
|GP São Paulo
|–
|–
|–
|GP Las Vegas
|–
|–
|–
|GP Qatar
|–
|–
|–
|GP Abu Dhabi
|–
|–
|–
Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?
De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.
Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?
Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.
Krijgt de Driver Of The Day een prijs?
Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"
- 2 uur geleden
- 4
Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap
- Gisteren 21:52
- 4
Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'
- Vandaag 09:37
- 15
Verstappen over uitdaging in titanenstrijd met Russell: "Ik heb een paar muurtjes gekust"
- 5 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"
Net binnen
Verstappen over uitdaging in titanenstrijd met Russell: "Ik heb een paar muurtjes gekust"
- 5 minuten geleden
F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen bovenaan in Red Bull één-twee in DOTD-award
- 37 minuten geleden
Alpine slaat alarm na nieuwe zee haatreacties: 'Dit veroordelen wij sterk"
- 1 uur geleden
- 4
Strafpunten F1: Sainz krijgt extra straf na Grand Prix van Azerbeidzjan
- 1 uur geleden
Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"
- 2 uur geleden
- 4
FIA geeft fout met safety car-borden toe, maar deelt toch straf uit in Azerbeidzjan
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september