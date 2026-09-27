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Verstappen during Friday at Spa-Francorchamps

F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen bovenaan in Red Bull één-twee in DOTD-award

Verstappen during Friday at Spa-Francorchamps — Foto: © Red Bull Content Pool

F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen bovenaan in Red Bull één-twee in DOTD-award

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Net als de voorgaande jaren kunnen de fans ook tijdens iedere race van het Formule 1-seizoen 2026 weer stemmen op hun Driver Of The Day. In dit artikel houden we je op de hoogte van hoe de verhoudingen ervoor staan.

De zogenaamde Driver Of The Day Award is een officiële eretitel vanuit de Formule 1 en werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd. Het gaat hierbij niet om wie de race heeft gewonnen of om wie de snelste auto heeft, maar om wie volgens de fans het best heeft gepresteerd gezien de uitdagingen die hij moest overwinnen.

Verstappen in Bakoe beloond met publieksprijs

George Russell schreef de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam, iets dat niet genoeg bleek voor de uitverkiezing bij de supporters. De fans beloonden Verstappen op P2 met de bekroning tot Driver of the Day. Hij kreeg maar liefst 26.6% van de stemmen. Isack Hadjar ontving 15.1% van de stemmen, nadat hij in zijn terugkeer belandde op het podium. Kimi Antonelli werd derde in de DOTD-rangorde met 12.6% van de stemmen voor Russell (12.4%) en Oscar Piastri (5.5%).

Driver Of The Day 2026

RaceDriver Of The DayFinishpositieStemmen
GP AustraliëMax Verstappen630.0%
GP ChinaKimi Antonelli123.4%
GP JapanOscar Piastri227.4%
GP MiamiMax Verstappen526.3%
GP CanadaLewis Hamilton227.7%
GP MonacoKimi Antonelli122.4%
GP Barcelona-CataloniëLewis Hamilton151.9%
GP OostenrijkMax Verstappen239.6%
GP Groot-BrittanniëCharles Leclerc126.8%
GP BelgiëCharles Leclerc217.7%
GP HongarijeMax Verstappen218.9%
GP NederlandLando Norris118.5%
GP ItaliëKimi Antonelli139.9%
GP SpanjeMax Verstappen223.5%
GP AzerbeidzjanMax Verstappen226.6%
GP Bahrein
GP Singapore
GP Verenigde Staten
GP Mexico-Stad
GP São Paulo
GP Las Vegas
GP Qatar
GP Abu Dhabi

Hoe wordt de Driver Of The Day gekozen?

De titel van Driver Of The Day gaat na afloop van iedere race naar de coureur die de meeste stemmen heeft gekregen vanuit de fans. Stemmen kan vlak na de start van de race tot de slotfase van de race.

Hoe kan je stemmen op Driver Of The Day?

Stemmen op jouw favoriete coureur is heel eenvoudig. Je gaat naar de officiële stempagina van de Formule 1 en brengt jouw stem uit.

Krijgt de Driver Of The Day een prijs?

Coureurs krijgen geen prijs of financiële bonus voor het worden van Driver Of The Day. Het is simpelweg een blijk van erkenning voor de prestaties van een coureur door het publiek.

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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