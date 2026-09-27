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Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, Red Bull, 2026

Verstappen over uitdaging in titanenstrijd met Russell: "Ik heb een paar muurtjes gekust"

Max Verstappen, Laurent Mekies, generic, Red Bull, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen over uitdaging in titanenstrijd met Russell: "Ik heb een paar muurtjes gekust"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen kwam als tweede over de streep tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan na een enerverende inhaalrace. De Red Bull Racing-coureur moest op het uitdagende Baku City Circuit vanaf de achtste startplek beginnen en kwam na een zinderende slotfase uiteindelijk slechts 0.196 seconden tekort op racewinnaar George Russell.

Voor Verstappen was het alweer zijn zevende podium van het huidige seizoen, en zijn zesde in de afgelopen acht races - een statistiekje dat alleen Andrea Kimi Antonelli kan matchen. Het team van Red Bull beleefde sowieso een uitstekende middag in de straten van Bakoe, want teamgenoot Isack Hadjar maakte het dubbele podium compleet met een keurige derde plaats. Antonelli begon vanaf P16, maar wist zich knap terug te knokken naar de vijfde stek, ondanks schade aan de vloer.

Verstappen over touché met de muren in slotfase

Verstappen zocht de absolute limieten van het stratencircuit op om de druk op raceleider Russell maximaal op te voeren. Daarbij bleef het materieel van Red Bull niet helemaal ongeschonden. Hij tikte onder andere de muur aan bij bocht 16. Op de vraag hoe goed hij de situatie onder controle had en of het contact met het beton niet iets te link werd, reageerde hij nuchter: "Het ging wel. Ik probeerde de bocht iets te wijd te nemen, maar de banden waren in orde. De laatste stint was wel leuk. Een paar muurtjes gekust, om mijn stempel hier in Bakoe achter te laten. Het is hier altijd erg uitdagend, de kwalificatie en nu ook de race aan het einde. Het was een kwestie van voluit pushen. Dat brengt uiteraard risico's met zich mee door dicht langs bepaalde muren aan de binnenkant en aan de buitenkant te gaan. Maar het was gaaf."

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Verstappen vreest voor stap van Mercedes

Ondanks de eerdere problemen tijdens het weekend keek Verstappen met een tevreden gevoel terug op hoe zijn bolide aanvoelde, al blijven er fundamentele pijnpunten aanwezig. "De auto voelde het hele weekend al erg goed aan. Oké, we hadden dat probleem in de kwalificatie met de motor. We hebben uiteraard nog steeds enkele beperkingen met de auto die ik al vaak heb genoemd en die waarschijnlijk dit jaar niet meer oplosbaar zijn. Dus we weten dat daar voor volgend jaar veel werk aan is. Maar de balans in de auto was sterk. Maar zoals George zei, voor Maleisië, als [Mercedes] met een upgrade komt, dan wordt het voor ons wat lastiger", vertelde de Limburger, die Azerbeidzjan toch wel als een gemiste kans ziet wat betreft een eerste overwinning dit seizoen.

Verstappen sloot af: "Als Mercedes met een upgrade komt en die werkt, dan zetten zij een stap vooruit, en dat willen we niet. Het maakt het proberen te winnen nog moeilijker, maar we zullen elk weekend ons best doen en uiteraard, als de kans zich voordoet, gaan we ervoor."

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