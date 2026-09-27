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An image of Mercedes F1 star Kimi Antonelli in the paddock at the 2026 Hungarian Grand Prix

Antonelli richting P5 met veel vloerschade: "Deed mijn best om uit de problemen te blijven"

An image of Mercedes F1 star Kimi Antonelli in the paddock at the 2026 Hungarian Grand Prix — Foto: © IMAGO

Antonelli richting P5 met veel vloerschade: "Deed mijn best om uit de problemen te blijven"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Andrea Kimi Antonelli heeft tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan de focus gelegd op schadebeperking. De jonge Italiaan kende vanaf de zestiende startplek een pittige race op het stratencircuit in Bakoe, maar wist zich desondanks alsnog naar voren te vechten tot de vijfde stek.

De vijftiende wedstrijd van het Formule 1-seizoen zorgde voor flink wat spektakel en chaos in het veld. Terwijl Mercedes-teamgenoot George Russell er met de zege vandoor ging, vlak voor Max Verstappen, moest Antonelli vanuit het achterveld terrein zien goed te maken. Hij koos er heel bewust voor om voorzichtig te werk te gaan om niet meer punten dan nodig was in te leveren in de tussenstand: "Ik zou zeggen dat schadebeperking behoorlijk goed was qua aanpak. Ik nam helemaal geen risico's. Zelfs tijdens het rijden zelf probeerde ik het gewoon naar huis te brengen", begon hij tegenover Viaplay.

Grote vloerschade na safety car-herstart

De opmars van Antonelli werd halverwege de Grand Prix alsnog dwarsgezeten door schade aan zijn bolide. Bij de herstart waarbij Franco Colapinto Pierre Gasly en Lando Norris uitschakelde, werd de Mercedes-coureur op zijn beurt geraakt door de Haas van Ollie Bearman. Hoewel een gevecht met Charles Leclerc om de vierde stek er nog in leek te zitten, koos de kampioenschapsleider ervoor om zijn tempo aan te passen met de gehavende zilveren wagen. "Na de safety car-herstart had ik een heleboel schade aan de vloer", vertelde Antonelli. "Waarschijnlijk had ik met een paar ronden meer de kans had gehad, maar weet je, het was gewoon zo'n dag waarop je blij moet zijn met P5."

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"Het was moeilijk om in te halen, omdat we met alle auto's in de slipstream zaten", vervolgde hij. "De mindset veranderde daardoor heel snel. Ik probeerde gewoon uit de problemen te blijven. Ook bij de safety car-herstart zag ik de Alpine blokkeren en ik probeerde ik zoveel mogelijk af te remmen. Ik had geluk dat ik niet [door Colapinto] geraakt werd, maar ik deed ook mijn best om gewoon uit de problemen te blijven. Vanaf dat moment bevond ik me in P5 en dacht ik: 'Weet je wat, we moeten accepteren dat het vandaag is gegaan zoals het is gegaan'. Maar ik zal ervoor zorgen dat ik volgende week weer op honderd procent zit", zo waarschuwt Antonelli zijn rivalen.

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