Esteban Ocon lijkt na afloop van het huidige seizoen te vertrekken bij het Formule 1-team van Haas. Hoewel er in principe weinig tot geen stoeltjes beschikbaar lijken, houdt hij toch hoop op een plek op de grid in 2027.

De Fransman is voor 2027 een officiële "free agent" op de rijdersmarkt, zoals hij aangaf. Ocon hoopt zijn loopbaan in de koningsklasse desondanks voort te zetten en vestigt zijn hoop nu voornamelijk op de openvallende mogelijkheden bij Cadillac of Aston Martin, zo meldt Express. De situatie op de transfermarkt is echter uiterst precair voor de enkelvoudig Grand Prix-winnaar, aangezien de meeste renstallen hun plannen voor de nabije toekomst al grotendeels rond hebben. De top vier teams, maar ook formaties zoals Alpine en Williams, hebben hun rijdersduo's inmiddels officieel vastgelegd. Daarnaast maakte Audi eerder al bekend door te gaan met Gabriel Bortoleto en de 39-jarige Nico Hülkenberg. Hierdoor blijven er voor Ocon slechts enkele deuren op een kier staan om een gedwongen tussenjaar langs de zijlijn te voorkomen.

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Haas

Teambaas Ayao Komatsu heeft aangegeven dat de Amerikaanse renstal uiterlijk tegen het einde van deze maand duidelijkheid verschaft over de bezetting voor 2027. Binnen de renstal is Oliver Bearman inmiddels uitgegroeid tot de onbetwiste teamleider; Bearman finishte gisteren tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan als negende en heeft een optie om bij het team te blijven. Omdat Ocon zijn jongere stalgenoot niet structureel wist te overvleugelen, lijkt zijn afscheid onafwendbaar. Ferrari-junior Rafael Camara, die zaterdag de leiding in het Formule 2-kampioenschap overnam na een zege in de feature race in Bakoe, geldt als de gedoodverfde favoriet om het tweede stoeltje bij Haas over te nemen.

Aston Martin

Fernando Alonso heeft de belangrijkste sleutel in handen voor de verdere F1-carrière van Ocon. De 45-jarige Spanjaard heeft nog geen definitieve beslissing genomen over zijn toekomst na afloop van het huidige seizoen en weegt een langer verblijf af. Mocht Alonso besluiten zijn helm aan de wilgen te hangen, dan geldt Ocon als een kandidaat om het lege zitje in te vullen. Kiest Alonso er echter voor om nog een seizoen door te gaan, dan valt voor Ocon de meest realistische optie voor een vast racestoeltje definitief weg.

Cadillac

Het team van Cadillac vormt daarnaast nog een theoretische uitwijkmogelijkheid voor Ocon, al zijn de kansen daar gering. De Amerikaanse renstal debuteerde op de grid met Valtteri Bottas en Sergio Pérez, en lijkt vooralsnog niet van plan om op korte termijn rigoureuze wijzigingen door te voeren in de line-up, ondanks de toch wat tegenvallende prestaties van de Fin. Bij Racing Bulls is bovendien geen plek; het zusterteam van Red Bull geeft de voorkeur aan eigen talenten zoals Arvid Lindblad, terwijl ook Liam Lawson en F2-rijder Nikola Tsolov daar aanspraak maken op de zitjes. Ocon liet op de persconferentie tijdens de mediadag in Bakoe echter weten dat zijn intentie is om in de sport te blijven.

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