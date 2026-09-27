De Formule 1 maakt zich op voor een tropisch en uiterst wisselvallig raceweekend tijdens de Grand Prix van Bahrein, die van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober wordt verreden op het Sepang International Circuit in Maleisië.

Het evenement geldt als de zestiende ronde van het wereldkampioenschap en vormt het middelste deel van een intensieve Aziatische triple-header, ingeklemd tussen de zojuist afgeronde race in Bakoe en de komende krachtmeting in Singapore. De weersvoorspellingen voor Sepang - zoals we in het verleden ook al vaker meemaakten - beloven het nodige spektakel: teams en coureurs krijgen te maken met broeiende hitte, een torenhoge luchtvochtigheid en een constante dreiging van zware regen- en onweersbuien die de sessies plotseling op hun kop kunnen zetten. De verhuizing naar de 5,412 kilometer lange Maleisische baan volgt na aanhoudende onrust en de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten, waardoor de race op het traditionele Bahrein International Circuit in Sakhir dit jaar niet door kon gaan. Bahrein financiert het evenement op afstand en behoudt de opbrengsten, waardoor de officiële naam behouden blijft. Daarmee keert de koningsklasse na negen jaar afwezigheid terug op Sepang, waar in 2017 voor het laatst werd geracet en Max Verstappen destijds namens Red Bull de overwinning opeiste.

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Weersverwachting

Het Sepang International Circuit staat al decennialang bekend om zijn genadeloze microklimaat en dat zal tijdens de editie van 2026 niet anders zijn. De thermometer wijst overdag waarden aan tussen de 30 en 32 graden Celsius. Door de torenhoge luchtvochtigheid van om en nabij de 80 procent voelt de gevoelstemperatuur echter aanzienlijk heter en benauwder aan, wat fysiek een enorme aanslag betekent op de rijders. Pas in de nachtelijke uren daalt het kwik enigszins, tot een minimum van circa 24 graden Celsius.

Naast de verzengende hitte hangt het veld het hele weekend een ander bekend Maleisisch fenomeen boven het hoofd: extreme neerslag. Er geldt van vrijdag tot en met zondag een constante en grote kans op hevige regen- en onweersbuien. Deze tropische stortbuien ontstaan doorgaans razendsnel in de late namiddag, precies het tijdsvenster waarin cruciale baansessies worden afgewerkt. Een plotselinge wolkbreuk kan het asfalt in luttele minuten volledig blank zetten en voor chaos op de pitmuur zorgen. Een mogelijk welkome opsteker voor tv-kijkende Formule 1-fans die heel dit seizoen al smachten naar een regenrace.

Tijdschema

Verstappen en zijn concurrenten moeten direct alert zijn op omslaand weer zodra het programma op vrijdag 2 oktober van start gaat. De actie begint met de eerste vrije training om 06:30 uur Nederlandse tijd, waarna de tweede vrije training om 10:00 uur volgt. Juist tijdens die latere middagsessie is de kans op plotseling onweer statistisch het grootst. Zaterdag volgt de derde vrije training om 06:30 uur, waarna de kwalificatie om 10:00 uur begint. De Grand Prix over 57 ronden gaat op zondag 4 oktober om 07:00 uur van start.

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